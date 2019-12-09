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كتلة الدستوري الحر ترفع إعتصامها

Lundi 09 Decembre 2019

Lundi 09 Decembre 2019
باب نات - أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في ندوة صحفية صباح اليوم رفع الاعتصام.

وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر قد انطلقت في تنفيذ اعتصام داخل البرلمان منذ يوم 3 ديسمبر الحالي، بدأته أمام مكتب رئيس المجلس ثم تحولت به إلى قاعة الجلسات العامة، احتجاجا على مداخلة النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي في الجلسة العامة لليوم ذاته، والتي وصفت فيها نواب الدستوري الحر ب"الباندية" و "الكلوشارات"، مما نتج عنه حالة من التوتر الحاد وتعطيل أشغال اللجان.



  
  
     
  

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