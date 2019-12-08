افتتاح الجلسة العامة بالبرلمان برئاسة سميرة الشواشي مع تواصل اعتصام كتلة الدستوري الحر

Dimanche 08 Decembre 2019
باب نات - انطلقت صباح الأحد 8 ديسمبر، حوالي الساعة العاشرة الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 رغم محاولة كتلة الدستوري الحر منع انطلاقها من خلال الاحتجاج في المكان المخصص لرئيس المجلس ونائبيه.
وقامت ادارة المجلس بتغيير مكان رئيس المجلس ومساعديه وتم افتتاح الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس سميرة الشواشي مع تواصل احتجاج عبير موسي وأعضاء كتلتها.
وقامت ادارة المجلس بتغيير مكان رئيس المجلس ومساعديه وتم افتتاح الجلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس سميرة الشواشي مع تواصل احتجاج عبير موسي وأعضاء كتلتها.
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