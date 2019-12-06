في برنامج ميدي شو: محاكمة رئيس الحكومة المكلّف على خلفية تغريدة مفبركة

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - طارق عمراني - لمدة 10 دقائق كاملة ناقش فريق برنامج ميدي شو اليوم الجمعة على أمواج إذاعة موزاييك اف ام ،تغريدة منسوبة لرئيس الحكومة المكلف السيد الحبيب الجملي من حساب مزور على موقع التدوين المصغر تويتر و هذا نصّها .
السيد الياس الغربي انتقد السياسة التواصلية لرئيس الحكومة الذي "دوّخهم " بمواقفه المتضاربة بين مواقع التويتر و اليوتيوب و الفايسبوك ،و امعن في مهاجمة رئيس الحكومة المكلف بتوزيع الكلمة على بقية فريق البرنامج الذي شاركه نفس الموقف في محاكمة علنية الحبيب الجملي و كوارثه التواصلية التي تؤكد تخبطه و غياب رؤيته السياسية و هو ما ينبئ بفشله ...
كان بإمكان السيد الياس الغربي و كامل فريق برنامج هو الأكثر استماعا في تونس أن يتثبت من صحة التغريدة و صحة الحساب غير المؤشر على موقع التدوين المصغر ،فأغلب التغريدات المنشورة على الحساب المذكور مثيرة للسخرية و للشك و بإجتهاد بسيط لاذاعة بحجم موزاييك اف ام وفريق "الواب"يمكن التأكد من أن هذا الحساب مزور
و كان الحبيب الجملي نفى في وقت سابق ما ينشر بإسمه على مواقع التواصل الاجتماعي و تحديدا في الحساب المذكور على تويتر...
"سنعلن قريبا عن استراتيجية كاملة تهدف الى إنقاذ البلاد ومؤسسات الدولة من الإفلاس وهي بمثابة خطة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية بعد تسلم عديد الملفات الخاصة بالفساد في اكثر من مؤسسة."
السيد الياس الغربي انتقد السياسة التواصلية لرئيس الحكومة الذي "دوّخهم " بمواقفه المتضاربة بين مواقع التويتر و اليوتيوب و الفايسبوك ،و امعن في مهاجمة رئيس الحكومة المكلف بتوزيع الكلمة على بقية فريق البرنامج الذي شاركه نفس الموقف في محاكمة علنية الحبيب الجملي و كوارثه التواصلية التي تؤكد تخبطه و غياب رؤيته السياسية و هو ما ينبئ بفشله ...
كان بإمكان السيد الياس الغربي و كامل فريق برنامج هو الأكثر استماعا في تونس أن يتثبت من صحة التغريدة و صحة الحساب غير المؤشر على موقع التدوين المصغر ،فأغلب التغريدات المنشورة على الحساب المذكور مثيرة للسخرية و للشك و بإجتهاد بسيط لاذاعة بحجم موزاييك اف ام وفريق "الواب"يمكن التأكد من أن هذا الحساب مزور
و كان الحبيب الجملي نفى في وقت سابق ما ينشر بإسمه على مواقع التواصل الاجتماعي و تحديدا في الحساب المذكور على تويتر...
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Par:Sly (Tunisia )
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