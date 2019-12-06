في برنامج ميدي شو: محاكمة رئيس الحكومة المكلّف على خلفية تغريدة مفبركة

Vendredi 06 Decembre 2019



باب نات

"سنعلن قريبا عن استراتيجية كاملة تهدف الى إنقاذ البلاد ومؤسسات الدولة من الإفلاس وهي بمثابة خطة سيتم تنفيذها بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية بعد تسلم عديد الملفات الخاصة بالفساد في اكثر من مؤسسة."