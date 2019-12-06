Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Saken Ousaddi  

التيّار يعلن عدم استجابة الحبيب الجملي لشروطه ويقرّر الانسحاب من المشاورات وعدم المشاركة في الحكومة

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - عقد الجمعة 6 ديسمبر، التيار الديمقراطي ندوة صحفية أعلن خلالها رئيس الحزب محمّد عبو الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة بعد انسداد الأفق وعدم استجابة رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي لشروط الحزب.

وذكّر عبّو بأن حزبه اشترط للدخول في الحكومة الحصول على حقائب الداخلية والعدل والإصلاح الإداري مشيرا إلى أن الجملي وافق فقط مبدئيا على وزارتي العدل والإصلاح الإداري قبل أن يتراجع ويعرض أقل من ذلك بكثير حسب تعبيره.


واعتبر عبو أنه في ضوء ذلك لا يمكن لحزبه مواصلة المشاورات مؤكّدا أنه سيدعم الحبيب الجملي وسانده إذا أوفى بوعوده في احترام القانون وتطبيقه ومحاربة الفساد.


  
  
     
  

rtt-6f68da373cecd30af3181ebf9783a896-2019-12-06 12:37:45






6 de 6 commentaires pour l'article 193918

Mandhouj  (France)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 13h 51m |           
و لن يأتي يوما بالجديد و لا بالتجديد .

Mandhouj  (France)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 13h 50m |           
لم يأتي عبو بالتجديد .

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 13h 44m |           
هذا ما كان متوقع منذ البداية، سيناريو سيئ وإخراجه ما أسوء.
ارجعوا الى التصريحات التيار والشعبيه بعد بضع ساعات من النتائج الاولى للانتخابات ما بعده كل تضييع وقت.

Momolecool  (Belgium)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 13h 38m |           
De toute façon la position d'Attayar et Acchaab étaient bien connues depuis le début, pour moi il n'ya pas de surprise.
Il me semble que Jemli a refusé de donner le ministère de l'interieur à Abbou car il a porté plainte contre Nahda et Galb Tounes ce qui lui permet d'ouvrir des dossiers !!!

Karimyousef  (France)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 12h 46m |           
لقد قلناها انه لايرجى خيرا من هؤلاء.الافضل هو التنسيق مع قلب تونس و تحيا تونس.

Karimyousef  (France)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 12h 44m |           
Ils se sont alignés sur la position de Abir Moussa et les Emirats



En continu

الجمعة 06 ديسمبر 2019 | 9 ربيع الثاني 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:37 17:05 14:45 12:17 07:17 05:45
20°
 20° % 45 :الرطــوبة
تونــس 14°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
20°-1421°-1218°-1118°-1216°-12
  • Avoirs en devises
    18812,3

  • (5 dec)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,16535 DT        1$ =2,85486 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 dec)   1054,5 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1575636919|193918 3876|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires