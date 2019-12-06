التيّار يعلن عدم استجابة الحبيب الجملي لشروطه ويقرّر الانسحاب من المشاورات وعدم المشاركة في الحكومة

Vendredi 06 Decembre 2019



باب نات

- عقد الجمعة 6 ديسمبر، التيار الديمقراطي ندوة صحفية أعلن خلالها رئيس الحزب محمّد عبو الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة بعد انسداد الأفق وعدم استجابة رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي لشروط الحزب.وذكّر عبّو بأن حزبه اشترط للدخول في الحكومة الحصول على حقائب الداخلية والعدل والإصلاح الإداري مشيرا إلى أن الجملي وافق فقط مبدئيا على وزارتي العدل والإصلاح الإداري قبل أن يتراجع ويعرض أقل من ذلك بكثير حسب تعبيره.واعتبر عبو أنه في ضوء ذلك لا يمكن لحزبه مواصلة المشاورات مؤكّدا أنه سيدعم الحبيب الجملي وسانده إذا أوفى بوعوده في احترام القانون وتطبيقه ومحاربة الفساد.