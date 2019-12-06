الخليفي: حزب الدستور موش حزب العرعور.. ولن نسمح لعبير موسي أو غيرها بتعطيل البرلمان

Vendredi 06 Decembre 2019



باب نات

- استنكر الخميس 6 ديسمبر النائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي، ممارسات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وتعطيلها لأشغال مجلس النواب.وقال خلال استضافته في قناة حنبعل "حزب الدستور عمرو ما كان حزب العرعور بل هو حزب يؤمن بالدولة ولا يعطّل مؤسساتها".واعتبر الخليفي أن ما تقوم به عبير موسي فيه إهانة لمجلس النواب ولأعضاء المجلس الذين انتخبهم الشعب للقيام بمهامهم وليس للاعتصام وتعطيل المؤسسات.وشدّد الخليفي على أنه لا أحد له الحق في تعطيل مؤسسات الدولة ومنع النواب من العمل وأنه لن يسمح بذلك حتى لو كان المعني بالأمر نائبا من قلب تونس.