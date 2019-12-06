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الخليفي: حزب الدستور موش حزب العرعور.. ولن نسمح لعبير موسي أو غيرها بتعطيل البرلمان

Vendredi 06 Decembre 2019

Vendredi 06 Decembre 2019
باب نات - استنكر الخميس 6 ديسمبر النائب عن حزب قلب تونس أسامة الخليفي، ممارسات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وتعطيلها لأشغال مجلس النواب.

وقال خلال استضافته في قناة حنبعل "حزب الدستور عمرو ما كان حزب العرعور بل هو حزب يؤمن بالدولة ولا يعطّل مؤسساتها".
واعتبر الخليفي أن ما تقوم به عبير موسي فيه إهانة لمجلس النواب ولأعضاء المجلس الذين انتخبهم الشعب للقيام بمهامهم وليس للاعتصام وتعطيل المؤسسات.

وشدّد الخليفي على أنه لا أحد له الحق في تعطيل مؤسسات الدولة ومنع النواب من العمل وأنه لن يسمح بذلك حتى لو كان المعني بالأمر نائبا من قلب تونس.

  
  
     
  

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2 de 2 commentaires pour l'article 193903

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 10h 53m |           
الغنوشي رئيس البرلمان عليه ان يأخذ موقف شجاع ويفض هذا العدوان والاستلاء على البرلمان من طرف رجال الامن .
هذا اغتصاب وعنف على مؤسسة الدولة، الغريب ان عبير موسي تساند السيسي الذي فض ساحة عمومية في القاهرة بقتل الآلاف من المصريين اطفال ونساء وشيوخ ونحن نتعامل معها وكأنها بيت من زجاج.

Aideaudeveloppement  (Tunisia)  |Vendredi 06 Decembre 2019 à 10h 18m |           
السلام عليكم. غريب جدا هذا التهور من سياسيين يزعمون أنهم يحملون هموم منتخبيهم. والغريب عدم وجود من يقف أمامها لترك المجلس يعمل. حقا انها المسؤولة والسلام على



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