البطولة الافريقية للمبارزة: ذهبية لنوران بشير وبرونزية لنور الاسلام مشارك في سلاح الفلوري

أحرزت العناصر الوطنية، أمس الاثنين، ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في سلاح الفلوري، وذلك في اليوم الافتتاحي من منافسات البطولة الإفريقية للمبارزة للأداني والأصاغر والأواسط (ذكورا وإناثا)، المقامة بالعاصمة السنغالية داكار.وجاءتبواسطة نوران بشير في صنف الوسطيات، بعد فوزها في الدور النهائي على المصرية جانا إيهاب بنتيجة 15-5.أمافقد عادت إلى نور الإسلام مشارك، إثر بلوغها الدور نصف النهائي قبل أن تنهزم أمام نوران بشير بنتيجة 9-15.وتشارك تونس في هذه البطولة الإفريقية، التي تتواصل إلى غاية 21 فيفري الجاري، بـ18 لاعبا ولاعبة في مسابقات الفردي والفرق في مختلف الأسلحة (السابر، الإيبي، والفلوري).