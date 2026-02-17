Babnet   Latest update 09:01 Tunis

البطولة الافريقية للمبارزة: ذهبية لنوران بشير وبرونزية لنور الاسلام مشارك في سلاح الفلوري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699420bb4c92f9.14648267_mkfljinqhopeg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 17 Février 2026 - 09:01
      
أحرزت العناصر الوطنية، أمس الاثنين، ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في سلاح الفلوري، وذلك في اليوم الافتتاحي من منافسات البطولة الإفريقية للمبارزة للأداني والأصاغر والأواسط (ذكورا وإناثا)، المقامة بالعاصمة السنغالية داكار.

وجاءت الميدالية الذهبية بواسطة نوران بشير في صنف الوسطيات، بعد فوزها في الدور النهائي على المصرية جانا إيهاب بنتيجة 15-5.


أما الميدالية البرونزية فقد عادت إلى نور الإسلام مشارك، إثر بلوغها الدور نصف النهائي قبل أن تنهزم أمام نوران بشير بنتيجة 9-15.


وتشارك تونس في هذه البطولة الإفريقية، التي تتواصل إلى غاية 21 فيفري الجاري، بـ18 لاعبا ولاعبة في مسابقات الفردي والفرق في مختلف الأسلحة (السابر، الإيبي، والفلوري).
