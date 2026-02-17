القضاء الليبي يُسدل الستار على قضية "البيدجا" بإعدام المتهم الرئيس

وقضت المحكمة، في آخر جلساتها، بإدانة المتهم الأول عبد الفتاح عجال، ومعاقبته بـ"الإعدام قصاصا" عن جريمة قتل المجني عليه، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات إثر إدانته في تهمتي حيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.وفي تطور لافت، قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني محمد سالم بحرون، والمعروف بلقب "الفار"، والذي كان يشغل منصب آمر جهاز التهديدات الأمنية بغرب ليبيا.وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الاثنين إلى القضاء على خلفية اغتيال "البيدجا"، الذي شغل سابقا منصب آمر كتيبة تابعة لحرس السواحل في المنطقة الغربية.وبرز اسم ميلاد خاصة في ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية، قبل أن يُغتال في حادثة أعقبتها تحقيقات موسعة انتهت بإحالة المتورطين إلى القضاء وإصدار الحكم النهائي.