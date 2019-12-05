قتل تحت التعذيب في سجن 9افريل... محاكمة 17اطارا امنيا سابقا ن بينهم عبد الله القلال في قضية المعارض السياسي المولدي بن عمر ..

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - باشرت اليوم الخميس جلسة العدالة الإنتقالية بتونس النظر في قضية الشهيد والمعارض السياسي المولدي بن عمر الذي قتل نتيجة التّعذيب داخل السّجن المدني9 افريل بتاريخ 21 جانفي 1992 على خلفية نشاطه السياسي ....
بالمناداة على عائلة الشهيد حضرت ارملته وابنه وتمسكا بتصريحاتهما المسجلة عليهما سابقا ...
في حين حضر متهمين من بينهم وزير الداخلية السابق عبد الله القلال .
وبالمناداة على بقية المتهمين وهم 13 متهما تبين انهم تخلفوا عن الحضور كما تبين ان البعض منهم توفى .....
وقد طلب محامو بعض المتهمين التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع .
وقد قررت المحكمة تاخير القضية ...
وقد شملت الابحاث في القضية 17 متهما من بينهم بن علي ووزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال والمدير العام السجون في التسعينات ومدير السجن المدني 9 افريل في تلك الفترة وقاض ..
بالمناداة على عائلة الشهيد حضرت ارملته وابنه وتمسكا بتصريحاتهما المسجلة عليهما سابقا ...
في حين حضر متهمين من بينهم وزير الداخلية السابق عبد الله القلال .
وبالمناداة على بقية المتهمين وهم 13 متهما تبين انهم تخلفوا عن الحضور كما تبين ان البعض منهم توفى .....
وقد طلب محامو بعض المتهمين التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع .
وقد قررت المحكمة تاخير القضية ...
وقد شملت الابحاث في القضية 17 متهما من بينهم بن علي ووزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال والمدير العام السجون في التسعينات ومدير السجن المدني 9 افريل في تلك الفترة وقاض ..
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