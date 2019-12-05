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الأمين البوعزيزي: كلوشارات التجمع يجب ان يوقفوا عند حدهم

Jeudi 05 Decembre 2019

Jeudi 05 Decembre 2019
باب نات - انتقد الباحث في الانتروبولجيا الثقافية الأمين البوعزيزي سلوك عبير موسي و حزبها ووصفهم بكلوشارات التجمع ، و ساند في تدوينة فيسيوكية النائبة جميلة الكسيكسي بسبب الاتهامات العنصرية التي طالتها و كتب :
"كلوشارات التجمع يجب أن يوقفوا عند حدهم:
تعيير السيدة #جميلة_الكسيكسي على قاعدة تمركز لوني عنصري حقير (يمتح من أساطير توراتية تكشف قصورا معرفيا وأخلاقيا للانسانية في أزمنة نحسبها ولت). وحده كفيل بحل #وفاق_الكلوشارات_والزغرادات.


ترويج بطاقة انتماء لقطعان لتجمع؛ لو كان الأمر كذلك، يفترض أنها تملكها صاحبتها المتهمة بها لا أن يملكها الكلوشارات لإشهارها في وجه كل من يتبول عليهم!!!
وهو لعمري دليل آخر كون كلوشارات التجمع المُفترع لم يتوبوا عن جريمة التدليس!!!
وهو لعمري دليل أنهم أسراب حزب تشبيح فاشي يخوّن كل رافض الانخراط في صفوفه.

كل الاسناد للنائبة جميلة الكسيكسي المناضلة النقابية زمن غطرسة تجمع الكلوشارات...
والله العظيم لو خضعتِ لابتزازهم أو تعليمات حزبك لسحب كلمة كلوشارات لن تسلمي من لساني👌
#واجب_تجريم_وفاق_الكلوشارات
#واجب_محاكمة_العنصريين
#بدل_القانون_الانتخابي
✍#الأمين"

  
  
     
  
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