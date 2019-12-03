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البرلمان: ''جميلة كسيكسي تنعت كتلة الدستوري الحر بـ ''الكلوشارات'' و ''الباندية''

Mardi 03 Decembre 2019

Mardi 03 Decembre 2019
باب نات - قالت النائبة عن حركة النهضة جميلة كسيكسي ان نوابا لم يعرفوا الديمقراطية وتعودوا على الاستبداد يريدون ان ينشروا الفوضى داخل قبة البرلمان.

واضافت النائبة " هؤلاء مجموعة من الباندية والكلوشارات ومصائب جاءت لتثير غضبنا وحنق الشعب".


وتابعت النائبة " جماعة "الله احد الله احد وبن علي ماكيفو حد" لا تناسبهم الديمقراطية ومسارهم نشاز على الثورة التونسية وهدفهم احباطنا".
وقد دخلت عبير موسى في حالة من الهستيريا محاولة اسكات النائبة.


  
  
     
  
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