البرلمان: ''جميلة كسيكسي تنعت كتلة الدستوري الحر بـ ''الكلوشارات'' و ''الباندية''

Mardi 03 Decembre 2019



باب نات

- قالت النائبة عن حركة النهضة جميلة كسيكسي ان نوابا لم يعرفوا الديمقراطية وتعودوا على الاستبداد يريدون ان ينشروا الفوضى داخل قبة البرلمان.واضافت النائبة " هؤلاء مجموعة من الباندية والكلوشارات ومصائب جاءت لتثير غضبنا وحنق الشعب".وتابعت النائبة " جماعة "الله احد الله احد وبن علي ماكيفو حد" لا تناسبهم الديمقراطية ومسارهم نشاز على الثورة التونسية وهدفهم احباطنا".وقد دخلت عبير موسى في حالة من الهستيريا محاولة اسكات النائبة.