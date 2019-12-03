البرلمان: ''جميلة كسيكسي تنعت كتلة الدستوري الحر بـ ''الكلوشارات'' و ''الباندية''

Mardi 03 Decembre 2019
باب نات - قالت النائبة عن حركة النهضة جميلة كسيكسي ان نوابا لم يعرفوا الديمقراطية وتعودوا على الاستبداد يريدون ان ينشروا الفوضى داخل قبة البرلمان.
واضافت النائبة " هؤلاء مجموعة من الباندية والكلوشارات ومصائب جاءت لتثير غضبنا وحنق الشعب".
وتابعت النائبة " جماعة "الله احد الله احد وبن علي ماكيفو حد" لا تناسبهم الديمقراطية ومسارهم نشاز على الثورة التونسية وهدفهم احباطنا".
وقد دخلت عبير موسى في حالة من الهستيريا محاولة اسكات النائبة.
واضافت النائبة " هؤلاء مجموعة من الباندية والكلوشارات ومصائب جاءت لتثير غضبنا وحنق الشعب".
وتابعت النائبة " جماعة "الله احد الله احد وبن علي ماكيفو حد" لا تناسبهم الديمقراطية ومسارهم نشاز على الثورة التونسية وهدفهم احباطنا".
وقد دخلت عبير موسى في حالة من الهستيريا محاولة اسكات النائبة.
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Par:MedTunisie ( )
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