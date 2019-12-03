وزارة الداخلية تكذّب عفيف الفريقي وتنفي سرقة العجلات المطاطية لحافلة ''مأساة عمدون''

Mardi 03 Decembre 2019



باب نات

- كذّبت الثلاثاء 3 ديسمبر، وزارة الداخلية رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي الذي صرّح بأنه تم سرقة العجلات المطاطية لحافلة "مأساة عمدون" حماية للجهات المتورطة في الحادث حسب تعبيره.وقالت الوزارة في بيان لها إن "ما صرّح به المدعو عفيف الفريقي مجانب للصحة" مشيرة إلى إلى أن العجلات المطاطية على ذمة الأبحاث داعية من ليست له الصفة أو الإختصاص النأي بنفسه عن كل ما يعيق سير الأبحاث.وكان رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات عفيف الفريقي كشف في مداخلة على قناة التاسعة انه تم سرقة عجلات حافلة عمدون من مكان الحادث وذلك بتعليمات من جهات مجهولة.وقال عفيف الفريقي " لم نجد العجلات في مكان الحادث ويبدو نم الجهات المتورطة في تهريب عجلات العربات وراء المسالة".وتابع عفيف الفريقي " اخطبوط الفساد موجود في كل مكان ولا تساعده التحقيقات التي تدين الحيتان الكبيرة واتخاذ احراءات من شانها تهديد تجارتهم.