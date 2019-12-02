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الشاهد اثر لقائه رئيس الجمهورية: سيتمّ في الساعات القادمة الاعلان عن جملة من القرارات، كما سيقع اتخاذ خطوات أخرى على المستوى التشريعي

Lundi 02 Decembre 2019

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الاثنين 02 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال الّذي أحاطه علما بالإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها صباح اليوم في مجلس وزاري مضيّق جمع كلّا من وزير المالية ووزيرة الصحّة ووزير الداخلية ووزير التجهيز وإطارات من الحماية المدنية ومن كافة الهياكل المتدخلّة.

ويندرج ذلك في إطار المتابعة الدقيقة لمستجدّات الحادث الأليم الذي جدّ يوم أمس الأحد بمنطقة عين السنوسي بعمدون من ولاية باجة.


وصرّح يوسف الشاهد بأنّ رئيس الدولة شدّد على وجوب اتخاذ كلّ التدابير اللّازمة لتجنّب تكرار مثل هذه الحوادث في المناطق الخطرة.

وأفاد يوسف الشاهد بأنّه سيتمّ في الساعات القادمة الاعلان عن جملة من القرارات، كما سيقع اتخاذ خطوات أخرى على المستوى التشريعي تتعلّق بالمسألة ذاتها.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 193694

Fessi425  ()  |Lundi 02 Decembre 2019 à 19h 27m |           
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَاهْتَدُوا بِهَدْيِ عَمَّارٍ ، وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ مَسْعُودٍ ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " (3805).



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