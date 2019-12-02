السرّاج يبلغ رئيس الجمهورية تعازي الحكومة و الشعب الليبي إثر الحادث الأليم

Lundi 02 Decembre 2019



باب نات

- تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر الاثنين 02 ديسمبر 2019 اتّصالا هاتفيا من رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السرّاج.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أبلغ السرّاج رئيس الجمهورية تعازي الحكومة الليبية وتعاطف الشعب الليبي مع الشعب التونسي في المصاب الجلل إثر الحادث الأليم الذي ذهب ضحيّته 26 شابّا من أبناء تونس، وفق آخر تحيين صادر عن وزارة الصحة العمومية.جدير بالذكر، أن حادثة منطقة عين السنوسي بباجة أسفر عن وفاة 26 شابا وشابة وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، يقيمون حاليا في مستشفيات باجة وشارل نيكول ومعهد الأعصاب بتونس والقصاب بمنوبة وبمستشفى الحروق البليغة ببن عروس والمنجي سليم بالمرسى.وكان المكلف بالإعلام في وزارة الصحة، شكري النفطي، قد أفاد اليوم الاثنين بأن 9 جرحى حالتهم حرجة و9 آخرين حالتهم مستقرة،فيما وصفت حالة اثنين آخرين بـ"الجيّدة".