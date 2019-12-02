هذا ما قرره القضاء اليوم في حق احمد شوبير ورشيد عمار..

Lundi 02 Decembre 2019
باب نات - نظرت صباح اليوم الاثتين الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف القضیة عدد 29 المتعلقة بالشهید عبد الباسط خضراوي الذي تلقى رصاصة في القلب خلال احداث الثورة ...
وبالمناداة على عائلته حضرت والدة الشهید کما حضر أشقاٶه ولم یحضر والده .
وبالمناداة علی المنسوب إلیهم الإنتهاک لم یحضر كل من رشيد عمار قائد أركان الجيش كما لم يحضر احمد شوبير و حسام مرزوق و فاتح معتوق..
وقد قررت المحكمة تاخير القضية لاستدعاء المنسوب لهم الانتهاك ففوض محامو عائلة الشهيد للنظر في التاخير .
وبالمناداة على عائلته حضرت والدة الشهید کما حضر أشقاٶه ولم یحضر والده .
وبالمناداة علی المنسوب إلیهم الإنتهاک لم یحضر كل من رشيد عمار قائد أركان الجيش كما لم يحضر احمد شوبير و حسام مرزوق و فاتح معتوق..
وقد قررت المحكمة تاخير القضية لاستدعاء المنسوب لهم الانتهاك ففوض محامو عائلة الشهيد للنظر في التاخير .
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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