وزير العدل يلتقي كل من رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومدير المعهد العربي لحقوق الإنسان و رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - التقى وزير العدل محمد كريم الجموسي عشية اليوم وفدا يضم كل من جمال مسلّم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و عبد الباسط بن حسن مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان وشكري لطيف رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، و قد تمحور اللقاء حول الدراسة التي أجرتها هذه الهياكل الثلاثة حول وضعية المحكومين بالإعدام من خلال إجراء سلسلة من اللقاءات معهم و محاورتهم في إطار التعاون مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح.
وقد أكد وزير العدل بالمناسبة حرص الوزارة على الانفتاح على مختلف المبادرات التي من شأنها أن تدعم عمل المنظومة السجنية وتساعد على مزيد الإحاطة بالمودعين و توفير فرص أكبر لمساعدة المؤسسة السجنية للقيام بدورها على أكمل وجه في إطار احترام كرامة الإنسان و حفظ حرمته الجسدية و المعنوية وفق ما تقتضيه المعايير الدولية في المجال.
وقد أكد وزير العدل بالمناسبة حرص الوزارة على الانفتاح على مختلف المبادرات التي من شأنها أن تدعم عمل المنظومة السجنية وتساعد على مزيد الإحاطة بالمودعين و توفير فرص أكبر لمساعدة المؤسسة السجنية للقيام بدورها على أكمل وجه في إطار احترام كرامة الإنسان و حفظ حرمته الجسدية و المعنوية وفق ما تقتضيه المعايير الدولية في المجال.
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Par:sarramba (Tunisia )
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