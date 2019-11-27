بعد شكاية بية الزردي، النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بكلاي بي بي دجي

Mercredi 27 Novembre 2019
باب نات - افاد موقع الشروق اون لاين الأربعاء 27 نوفمبر ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت لأعوان الادارة الفرعية للبحث في القضايا الاجرامية بالاحتفاظ بمغني الراب "كلاي بي بي جي " .
وذلك بخصوص شكاية تقدمت بها الاعلامية بية الزردي بسبب فيديو كليب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي رأت فيه تهديدا بالاعتداء عليها بالاضافة الى المس من العرض والاعتبار.
وإثر الجدل الذي أثاره كليب كلاي بي بي جي، دعت جمعية أصوات نساء، النيابة العمومية إلى التحرك الفوري والعاجل وقالت إن الفنان المذكور يدعو من خلال أغنيته الى ''الاغتصاب والتحرش بالنساء وهو تحريض مباشر على العنف وتجسيد واضح لثقافة تستباح فيها جميع أنواع الاعتداءات المسلطة عليهن سواء منها اللفظية أو المعنوية''.
واعتبرت الجمعية، أنّ مضمون أغنية ''كلا بي بي جي''، من شأنه أن يساهم في ''نشر عقلية رجعية تشجع على التطبيع مع هذا النوع من الممارسات ضد النساء خاصة حين تنم أغلب التعليقات المرفقة بالفيديو عن حالة عنف شديد تفضح من خلاله حالة الكبت والانحطاط الاخلاقي الكبير اللذين يعاني منهما الشباب التونسي''.
كما دعت وزارة الثقافة إلى تسليط جميع العقوبات اللازمة على ''klay bbj'' وحظره التام من المشاركة في أية عروض فنية على المسارح التونسية.
وذلك بخصوص شكاية تقدمت بها الاعلامية بية الزردي بسبب فيديو كليب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي رأت فيه تهديدا بالاعتداء عليها بالاضافة الى المس من العرض والاعتبار.
وإثر الجدل الذي أثاره كليب كلاي بي بي جي، دعت جمعية أصوات نساء، النيابة العمومية إلى التحرك الفوري والعاجل وقالت إن الفنان المذكور يدعو من خلال أغنيته الى ''الاغتصاب والتحرش بالنساء وهو تحريض مباشر على العنف وتجسيد واضح لثقافة تستباح فيها جميع أنواع الاعتداءات المسلطة عليهن سواء منها اللفظية أو المعنوية''.
واعتبرت الجمعية، أنّ مضمون أغنية ''كلا بي بي جي''، من شأنه أن يساهم في ''نشر عقلية رجعية تشجع على التطبيع مع هذا النوع من الممارسات ضد النساء خاصة حين تنم أغلب التعليقات المرفقة بالفيديو عن حالة عنف شديد تفضح من خلاله حالة الكبت والانحطاط الاخلاقي الكبير اللذين يعاني منهما الشباب التونسي''.
كما دعت وزارة الثقافة إلى تسليط جميع العقوبات اللازمة على ''klay bbj'' وحظره التام من المشاركة في أية عروض فنية على المسارح التونسية.
En continu
- 14:01 نحن الزارعون وهم يحصدون
- 08:47 توري نعري...
- 08:06 مهمّة عسيرة
- Hier 23:02 الطبوبي يحسم أمره: سنعرّيـــــــــــــــهم
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:37
|17:06
|14:46
|12:14
|07:09
|05:38
|
18°
|18°
|% 63
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|18°-15
|21°-13
|22°-12
|20°-13
|21°-12
Follow @babnet_Tunisie
(116 272) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
(108 860) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 97 636) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 88 050) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 74 416) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 67 557) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 66 080) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 58 432) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 56 335) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 54 001) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 53 099) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 51 918) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 51 316) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 51 205) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 49 914) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 48 242) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
( 46 050) التوهامي العبدولي يتطاول على الصح
( 45 615) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 45 594) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 278) بسبب هذه التدوينة... طالب بكلية ا
Par:Ryan81 ( )
Sur: المهدية: أمنيون يقتحمون مكتب محامية ويضغطون من أجل إسقاط دعوى رفعها منوبها ضد أحد الأمنيين