سفير قطر يلتقي رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب

Mercredi 27 Novembre 2019



باب نات

- استقبل اليوم يوسف الشاهد رئيس الحكومة سفير دولة قطر لدى الجمهورية التونسية سعد بن ناصر الحميدي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.وقد اكد رئيس الحكومة لسفير قطر تقدير تونس للجهود القطرية لتطوير استثماراتها بتونس وتنويعها من جانبه حرص سعادة سفير قطر على التشديد على ان دولة قطر عازمة على جعل العلاقات بين البلدين الشقيقين مثالا يحتذى في متانة التعاون بما بعود بالفائدة على الشعبين الأخوين.كما التقى سفير قطر في تونس راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب حيث ابلغه تهاني أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة انتخابه لرئاسة البرلمان وتمنياته لتونس بدوام النجاح في ترسيخ مسارها الديمقراطي وتحقيق نمو مطرد في كل المجالات وأكد رئيس المجلس عمق علاقات الأخوّة والتعاون بين الشعبين التونسي والقطري فيما شدد السفير القطري على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين خاصة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الشورى القطري عبر توطيد الشراكة بينهما وتبادل الخبرات.