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في قضية التجاوزات المالية بالبنك التونسي الفرنسي 6 سنوات سجنا في حق رجل أعمال وخطية ب12 مليار

Mardi 26 Novembre 2019

Mardi 26 Novembre 2019
باب نات - اصدرت صباح اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة حكما ب6 سنوات سجنا وبخطية مالية ب12 مليون دينار في حق رجل أعمال معروف من اجل تهم المشاركة في استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ...

وذلك على خلفية تحصله على قروض هامة من البنك التونسي الفرنسي دون ضمانات وبتدخل من احد اصهار بن علي مما الحق اضرارا بالبنك وفق ما ورد في ملف القضية وما حددته لجنة الخبراء .


  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 193339

Jugurtha_tn  (Tunisia)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 12h 17m |           
Et slim ben hmidane alors ?

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 11h 59m |           
Attention ! Il ne faut pas prononcer son nom.
Il est inculpé mais on n'a toujours pas le droit!
Il faut éviter son colère ...

Momolecool  (Belgium)  |Mardi 26 Novembre 2019 à 11h 46m |           
C'est qui ?



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