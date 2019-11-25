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سماح مفتاح: لم نلغ الحوار مع رضا لينين لكننا أجلناه لأسباب تقنية وليس بسبب ضغوط

Lundi 25 Novembre 2019

Lundi 25 Novembre 2019
باب نات - كشفت الإعلامية سماح مفتاح في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك انه لم يتم الغاء الحوار مع الناشط السياسي المصير للجدل رضا شهاب المكي المعروف برضا لينين بل تم تاجيله لاسباب تقنية وليس بسبب ضغوط.

وكانت قناة حنبعل قد اعتذرت عن بث اللقاء لاسباب تقنية كما لم تعرض برومو البرنامج كما جرت العادة.
وكتبت سماح مفتاح في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" مساء الخير..
حوار الليلة مع الأستاذ رضا شهاب المكي تم تأجيله و لم يتم الغاؤه و السبب هو نفس السبب التقني الذي جعلنا نتغيب عن الشاشة الأسبوع الفارط.. من يتحدث عن ضغوطات و املاءات أجيبه فقط بقائمة ضيوف البرنامج الذين كانوا من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ومن كل المشارب الفكرية و السياسية..
في خضم كل هذا أود أن أتوجه بجزيل الشكر و كذلك الاعتذار للأستاذ رضا المكي الذي قَبِل دعوتي دون تردد و الذي كان لي معه لقاء قبل الحصة (كما هي العادة مع كل الضيوف) لقاء راقي جدا و ثري جدا."

  
  
     
  
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