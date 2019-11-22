حمام الأنف – إلقاء القبض على شخص مفتش عنه لفائدة منظمة الإنتربول

Vendredi 22 Novembre 2019
باب نات - بناء على معلومات تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية يوم 21 نوفمبر 2019 من إلقاء القبض على شخص عمره 35 سنة بجهة حمام الأنف من ولاية بنعروس مفتش عنه لفائدة منظمة الإنتربول فرنسا من أجل تورطه في قضايا قتل ثلاثة أشخاص بواسطة سلاح ناري نوع "كلاشينكوف" على خلفية تصفية حسابات بين عصابات تجارة المخدرات.
ووفق بلاغ لوزترة الدتخلية، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
ووفق بلاغ لوزترة الدتخلية، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
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Par:karimyousef (France )
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