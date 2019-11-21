المكي: ما اجتمعت امتي على باطل .. وجميع التونسيين مجتمعون على فساد سامي الفهري

Jeudi 21 Novembre 2019



باب نات

الجملي مُلزم بقبول شرط النهضة بعدم تشريك قلب تونس في الحكومة

- قال القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي في مداخلة عبر امواج اذاعة " شمس اف ام" ان التهم الموجهة لمدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري ليست من واقع خيال وانما وفق معطيات حقيقية.واضاف المكي " ما اجتمعت أمتي على باطل وسامي الفهري يواجه تهما جدية وفق ما اكده الناطق باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليتي.وتابع عبد اللطيف المكي " بين الحرية الشخصية لسامي الفهري وحق الوطن أختارُ حق الوطن مضيفا " من يعتقد ان النهضة تتدخل في القضاء وتورطة في الفساد عليه ان يثبت ذلك قضائيا وان ثبت ذلك فان قواعد النهضة ستكون معه".وتمسك عبد اللطيف المكي، برفض حزبه المشاركة في حكومة تضم حزب قلب تونس.وقال عبد اللطيف المكي أن رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الجملي يجب أن يختار بين أن تكون كتلة النهضة والتي تضم 53 صوتا سندا له وبين حزب قلب تونس.وتابع أن الجملي ملزم بقبول شرط النهضة حتى تجد حكومته حزاما قويا.وأكد أن الحبيب الجملي يجب أن يأخذ برأي النهضة في تشكيل الحكومة، مبينا أن هذا الرأي ملزم له.وانتقد المكي حزب قلب تونس واعتبره وظّف العمل الخيري لتحقيق مكاسب سياسية ونيل أصوات انتخابية، مشيرا إلى أن رئيس هذا الحزب نبيل القروي متهم بالفساد وبعض أعضائه ونوابه لديهم ملفات فساد على غرار سفيان طوبال.