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وزير الداخلية السابق لطفي براهم يمثل أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

Jeudi 21 Novembre 2019

Jeudi 21 Novembre 2019
أكد مصدر قانوني لموقع نسمة ، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب ، وجه استدعاءً الى وزير الداخلية السابق لطفي براهم ، وذلك لسماع تصريحاته بخصوص ما عرف بعملية المنيهلة التي أدت الى تصفية عنصرين ارهابيين والاطاحة بالعنصر الارهابي المعروف عادل الغندري.

وجاء قرار استنطاق براهم استنادا الى شكاية كان قد تقدم بها ضده العضو السابق بمجلس نواب الشعب عماد الدايمي الذي اتهمه بفبركة تلك العملية .


وجدير بالتذكير بأن ايقاف الغرسلي أدى لاحقا الى الكشف عن عدد هام من مخازن السلاح التي تم حجزها ببن قردان وصحراء تطاوين.

علما وان استنطاق براهم تقرر أن يكون يوم السبت 23 نوفمبر الجاري .

  
  
     
  
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