بوعجيلة لعياض اللومي: انتم مرفوضون من الجميع و لا تغالط الناس

Mercredi 20 Novembre 2019



باب نات

- انتقد الحبيب بوعجيلة في برنامج Rendez-vous 9 على قناة التاسعة حديث عياض اللومي عن قلب تونس و كلامه عن شروط حزبه للانضمام الى الحكومة و قال له انت تغالط الناس لان حزبك مرفوض من أغلبية الأطراف التي تتفاوض لتشكيل الحكومة من النهضة و التيار الديمقراطي و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة و تحيا تونس ، و بالتالي لا تقول ان لكم شروط للمشاركة في الحكم و تقلب الحقائق .