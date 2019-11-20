بوعجيلة لعياض اللومي: انتم مرفوضون من الجميع و لا تغالط الناس

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - انتقد الحبيب بوعجيلة في برنامج Rendez-vous 9 على قناة التاسعة حديث عياض اللومي عن قلب تونس و كلامه عن شروط حزبه للانضمام الى الحكومة و قال له انت تغالط الناس لان حزبك مرفوض من أغلبية الأطراف التي تتفاوض لتشكيل الحكومة من النهضة و التيار الديمقراطي و حركة الشعب و ائتلاف الكرامة و تحيا تونس ، و بالتالي لا تقول ان لكم شروط للمشاركة في الحكم و تقلب الحقائق .
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Par:sarramba (Tunisia )
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