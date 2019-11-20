نبيل حجي لائتلاف الكرامة: شبيكم تعملو في السياسة بالمناولة عن حركة النهضة

Mercredi 20 Novembre 2019
باب نات - قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي نبيل حجي في محوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة موزاييك انه الثقة في حركة النهضة تلاشت تماما بعد تاييدها لقانون المصالحة مع الفاسدين " لولا تلك الخطوة لقبي شيئ من الثقة ولما حصلت كل تلك التطورات".
واضاف نبيل حجي "النهضة لا علاقة لها بالخط الثوري وان مصالحها هي الغالبة دائما".
ورد نبيل حجي على تصريح نواب ائتلاف الكرامة باعطاء النهضة فرصة اخرى للتدارك بالقول " ليس دورنا انقاذ النهضة من الوقوع في الرذيلة السياسية".
وتسائل نبيل حاجي موجها كلامه لنواب ائتلاف الكرامة " شبيكم تعملو في السياسة بالمناولة عن حركة النهضة".
مضيفا " قولوا للنهضة تحدد اي تيار تريده قبل البحث عن تحالف معنا".
واضاف نبيل حجي "النهضة لا علاقة لها بالخط الثوري وان مصالحها هي الغالبة دائما".
ورد نبيل حجي على تصريح نواب ائتلاف الكرامة باعطاء النهضة فرصة اخرى للتدارك بالقول " ليس دورنا انقاذ النهضة من الوقوع في الرذيلة السياسية".
وتسائل نبيل حاجي موجها كلامه لنواب ائتلاف الكرامة " شبيكم تعملو في السياسة بالمناولة عن حركة النهضة".
مضيفا " قولوا للنهضة تحدد اي تيار تريده قبل البحث عن تحالف معنا".
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Par:rommen (Tunisia )
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