رئيس تحرير جون أفريك في إفتتاحية مسعورة: يوم الأربعاء المشؤوم تقلّب بن علي و بورقيبة في قبرهما عند سماع خبر ترؤس الغنوشي للبرلمان

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - طارق عمراني - في افتتاحيتها التي عنونتها ب
Tunisie : Rached Ghannouchi, le mauvais choix
هاجمت مجلة جون أفربك الفرنسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد ترؤسه للبرلمان في مقال شديد اللهجة
و أشارت الافتتاحية التي كانت بقلم رئيس التحرير التونسي البشير بن يحمد إلى أن يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 سيبقى يوما مشؤومًا لتونس "....في ذلك اليوم ، في هذه الدولة الإفريقية والمتوسطية التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة ، تم انتخاب الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب"
و أضافت جون أفريك " راشد الغنوشي اليوم ليس على حافة الهاوية بل في قلب السلطة و لعهدة ب 5 سنوات
كما وصفته بالماكر الذي يرفض الحديث بغير العربية الفصحى رغم أنه قد عاش في بريطانيا سنوات طويلة "
و اردفت الافتتاحية بأن بورقيبة الذي حارب الإسلاميين و من خلفه بن علي الأكثر شراسة عليهما أن يتقلبا في قبرهما بعد سماع خبر فوز الغنوشي برئاسة البرلمان ،فالحركة الإسلامية التي تسللت السلطة في 2011 و فرضت النظام البرلماني الذي يوائمها في 2014،وصلت اخيرا إلى قلب السلطة أخيرا بشكل مباشر ،و يبقى السؤال المطروح ..كم نحتاج من الوقت لطردهم ديمقراطيا .؟...ربما سنوات ،فبمنح راشد الغنوشي رئاسة البرلمان عادت تونس قرنا إلى الوراء ...
و ختمت المجلة الفرنسية افتتاحيتها بالإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية لم تأت بالجديد لتونس فالطيف السياسي المعادي للإسلاميين مرغم على مشاركتهم الحكم...
هاجمت مجلة جون أفربك الفرنسية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد ترؤسه للبرلمان في مقال شديد اللهجة
و أشارت الافتتاحية التي كانت بقلم رئيس التحرير التونسي البشير بن يحمد إلى أن يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 سيبقى يوما مشؤومًا لتونس "....في ذلك اليوم ، في هذه الدولة الإفريقية والمتوسطية التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة ، تم انتخاب الغنوشي لرئاسة مجلس نواب الشعب"
و أضافت جون أفريك " راشد الغنوشي اليوم ليس على حافة الهاوية بل في قلب السلطة و لعهدة ب 5 سنوات
كما وصفته بالماكر الذي يرفض الحديث بغير العربية الفصحى رغم أنه قد عاش في بريطانيا سنوات طويلة "
و اردفت الافتتاحية بأن بورقيبة الذي حارب الإسلاميين و من خلفه بن علي الأكثر شراسة عليهما أن يتقلبا في قبرهما بعد سماع خبر فوز الغنوشي برئاسة البرلمان ،فالحركة الإسلامية التي تسللت السلطة في 2011 و فرضت النظام البرلماني الذي يوائمها في 2014،وصلت اخيرا إلى قلب السلطة أخيرا بشكل مباشر ،و يبقى السؤال المطروح ..كم نحتاج من الوقت لطردهم ديمقراطيا .؟...ربما سنوات ،فبمنح راشد الغنوشي رئاسة البرلمان عادت تونس قرنا إلى الوراء ...
و ختمت المجلة الفرنسية افتتاحيتها بالإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية لم تأت بالجديد لتونس فالطيف السياسي المعادي للإسلاميين مرغم على مشاركتهم الحكم...
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Par:slimene (France )
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