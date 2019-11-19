الشاهد: لا تنتظرون وجودي في الحكومة المقبلة

Mardi 19 Novembre 2019



أكــد اليوم الثلاثاء رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد أنه غير معنــى بالمشاركة في الحكومة الجديدة التي سيتراسها الحبيب الجملي .وقال الشاهد في تصريح لاذاعة شمس أف أم , خلال اشرافه بمطار قرطاج على تسلم الخطوط التونسة لـ3 طائرات "ما تنتظروش باش نكون في الحكومة المقبلة.و صرح يوسف الشاهد بإنه إستقبل بالأمس رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وتحدثا عن أهم التحديات التي تنظر الجملي ،وماذا ينتظر تونس في 2020 ، بالاضافة لمواصلة مكافحة الارهاب وغيرها من التحديات الاجتماعية وحقل نوارة.