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الشاهد: لا تنتظرون وجودي في الحكومة المقبلة

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
أكــد اليوم الثلاثاء رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد أنه غير معنــى بالمشاركة في الحكومة الجديدة التي سيتراسها الحبيب الجملي .
وقال الشاهد في تصريح لاذاعة شمس أف أم , خلال اشرافه بمطار قرطاج على تسلم الخطوط التونسة لـ3 طائرات "ما تنتظروش باش نكون في الحكومة المقبلة.

و صرح يوسف الشاهد بإنه إستقبل بالأمس رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وتحدثا عن أهم التحديات التي تنظر الجملي ،وماذا ينتظر تونس في 2020 ، بالاضافة لمواصلة مكافحة الارهاب وغيرها من التحديات الاجتماعية وحقل نوارة.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192957

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 19 Novembre 2019 à 14h 53m |           
Ce sont les décisions politiques qui ont toujours fait défaut à la Tunisie depuis 2011, et non les compétences et les techniques des ministres .



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