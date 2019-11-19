الشاهد: لا تنتظرون وجودي في الحكومة المقبلة

Mardi 19 Novembre 2019
أكــد اليوم الثلاثاء رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد أنه غير معنــى بالمشاركة في الحكومة الجديدة التي سيتراسها الحبيب الجملي .
وقال الشاهد في تصريح لاذاعة شمس أف أم , خلال اشرافه بمطار قرطاج على تسلم الخطوط التونسة لـ3 طائرات "ما تنتظروش باش نكون في الحكومة المقبلة.
و صرح يوسف الشاهد بإنه إستقبل بالأمس رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وتحدثا عن أهم التحديات التي تنظر الجملي ،وماذا ينتظر تونس في 2020 ، بالاضافة لمواصلة مكافحة الارهاب وغيرها من التحديات الاجتماعية وحقل نوارة.
وقال الشاهد في تصريح لاذاعة شمس أف أم , خلال اشرافه بمطار قرطاج على تسلم الخطوط التونسة لـ3 طائرات "ما تنتظروش باش نكون في الحكومة المقبلة.
و صرح يوسف الشاهد بإنه إستقبل بالأمس رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي وتحدثا عن أهم التحديات التي تنظر الجملي ،وماذا ينتظر تونس في 2020 ، بالاضافة لمواصلة مكافحة الارهاب وغيرها من التحديات الاجتماعية وحقل نوارة.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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