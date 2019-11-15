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عبير موسي: أنا لا اعترف بالدواعش والاخوان وشيخهم الإرهابي في البرلمان وكلمة سيّد الرئيس موش بش يسمعها منّي

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - جدّدت الجمعة 15 نوفمبر، رئيسة الحزب الدستوري والنائبة عبير موسي مهاجمة ائتلاف الكرامة وحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي.

وقالت خلال استضافتها على أمواج إذاعة شمس أف أم متحدّثة عن ائتلاف الكرامة بأنهم دواعش وأن النهضة هم فرع الاخوان في تونس.
وتابعت مستنكرة "تنظيم الاخوان ماشي فيبالو البرلمان متاعو آما نقلّهم الّي المجلس متاع بورقيبة وأحنا الي أسسنا الجمهورية".


وعبّرت النائبة عن أسفها لانتخاب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان الذي تمسّكت بوصفه شيخ الاخوان المصنف كارهابي في بعض البلدان حسب تتعبيرها مؤكّدة أنها لا تعترف به رئيسا للبرلمان وأن كلمة سيّدي الرئيس لن يسمعها منها.

كما انتقدت عبير موسي بشدة رفع بعض النواب شعار رابعة قائلة إنه شعار داعشي وأنها وكتلتها البرلمانية في صورة رفع هذا الشعار مجددا في البرلمان ستعتصم أمام مكتب وكيل الجمهورية إلى أن تتم إحالة كل من يرفع هذا الشعار.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 192733

Fessi425  (Tunisia)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 14h 42m |           
الشيخ راشد الغنوشي رئيسكي أحببتي أو كرهتي و هذا على مدة خمسة سنوات , مريضة بالنفاق و الكذب و الإفتراءات هههههههههههه


Chebbonatome  (Tunisia)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 14h 38m |           
مسكينة ناقصة حنان

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 14h 38m |           
هذه على أي اسس دستوري وصلت للمجلس



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