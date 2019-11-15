هشام العجبوني: الغنوشي أصبح رئيسا للبرلمان بعد تطويع القضاء وعقد صفقة مع القروي الذي تتعلق به ملفات فساد

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - قال الجمعة 15 نوفمبر، القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني ان حركة النهضة كان هدفها منذ البداية انتخاب زعيمها راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان وأنه كان من المتوقع ان يعقد صفقة مع قلب تونس لتحقيق ذلك.
واعتبر العجبوني أن النهضة وقلب تونس يتشابهان في رؤيتهما للحكم وللدولة وأن التقارب بينهما لم يكن مستبعدا مضيفا أنه الي جانب ذلك النهضة اختارت التحالف مع قلب تونس لأنه طرف ضعيف.
وفسر العجبوني ضعف قلب تونس بوجود ملفات فساد تتعلق برئيسه نبيل القروي مشيرا الي ان النهضة استعملت القضاء لعقد الصفقة مع القروي وقال ان هذه الصفقة تمت في ظل تطويع االقضاء من طرف النهضة حسب تعبيره.
واعتبر العجبوني أن النهضة وقلب تونس يتشابهان في رؤيتهما للحكم وللدولة وأن التقارب بينهما لم يكن مستبعدا مضيفا أنه الي جانب ذلك النهضة اختارت التحالف مع قلب تونس لأنه طرف ضعيف.
وفسر العجبوني ضعف قلب تونس بوجود ملفات فساد تتعلق برئيسه نبيل القروي مشيرا الي ان النهضة استعملت القضاء لعقد الصفقة مع القروي وقال ان هذه الصفقة تمت في ظل تطويع االقضاء من طرف النهضة حسب تعبيره.
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