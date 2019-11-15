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هشام العجبوني: الغنوشي أصبح رئيسا للبرلمان بعد تطويع القضاء وعقد صفقة مع القروي الذي تتعلق به ملفات فساد

Vendredi 15 Novembre 2019

Vendredi 15 Novembre 2019
باب نات - قال الجمعة 15 نوفمبر، القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني ان حركة النهضة كان هدفها منذ البداية انتخاب زعيمها راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان وأنه كان من المتوقع ان يعقد صفقة مع قلب تونس لتحقيق ذلك.

واعتبر العجبوني أن النهضة وقلب تونس يتشابهان في رؤيتهما للحكم وللدولة وأن التقارب بينهما لم يكن مستبعدا مضيفا أنه الي جانب ذلك النهضة اختارت التحالف مع قلب تونس لأنه طرف ضعيف.


وفسر العجبوني ضعف قلب تونس بوجود ملفات فساد تتعلق برئيسه نبيل القروي مشيرا الي ان النهضة استعملت القضاء لعقد الصفقة مع القروي وقال ان هذه الصفقة تمت في ظل تطويع االقضاء من طرف النهضة حسب تعبيره.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192727

Raisonnable  (United Kingdom)  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 12h 57m |           
اكبر كذبة في تونس بعد الجبهة الشعبية و هي دخيلة و لا شعبية لها، هو التيار اللي مسمى نفسو. يمقراطى و حركة جمال عبد الناصر اللي مسيميا تفسها حركة الشعب و هي لا تمت له بصلة.
بحيث تشوف الاقتعة تسقط لكن بسرعة مذهولة.
اكثر اعباد مشويين و يبكو من تفاهم النهظة و النداء هوما جماعة تبار عبو و حركة جمال عبد الناصر.
جماعة النهضة الكلهم لاول مرة فرحانين بعد الغلبة متاع اشباه الثورجيين

Falfoul  ()  |Vendredi 15 Novembre 2019 à 12h 48m |           
في الحقيقة الجعبوني هذا ذكاؤه نادر الوجود و فطنته اسطورية ... يستحق وزارة الداخلية ... أطلب من الجميع الإمتناع عن الترشح لوزارة الداخلية و يخليوهالو واسعة وعريضة خدمتا لتونس...



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