ثقافة سوق المال محور اتفاقية شراكة بين التلفزة الوطنية وبورصة تونس

Jeudi 14 Novembre 2019
باب نات - في إطار العمل على نشر ثقافة سوق المال ، تم مساء اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ، إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة التلفزة التونسية ممثلة في الرئيس المدير العام محمد الأسعد الداهش وبورصة الأوراق المالية بتونس ممثلة في مديرها العام بلال سحنون.
تهدف هذه الاتفاقية إلى نشر ثقافة سوق المال وآليات تدعيم الادخار الوطني والتعريف على أوسع نطاق بمزايا إدراج الشركات بالبورصة والتعريف والتحسيس بمختلف برامج وسياسات الدولة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية محمد الأسعد الداهش أن الإعلام العمومي منفتح على كل ما يهمّ المجتمع ويسعى لتقريب المعلومة وتبسيطها له، مضيفا أنه في هذا الإطار تأتي أهمية هذه الاتفاقية التي سنسعى من خلالها لتقريب ثقافة البورصة وتقديم فكرة عن الإمكانيات التمويلية.
من جانبه، أوضح المدير العام لبورصة الأوراق المالية بتونس أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار خوض التجربة مع التلفزة التونسية كمرفق عمومي له إشعاع على كل الميادين، وستتناول هذه الاتفاقية جوانب اقتصادية ومالية لتشجيع المشاركين في تمويل السوق وزرع ثقافة الصناعة المالية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى نشر ثقافة سوق المال وآليات تدعيم الادخار الوطني والتعريف على أوسع نطاق بمزايا إدراج الشركات بالبورصة والتعريف والتحسيس بمختلف برامج وسياسات الدولة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية محمد الأسعد الداهش أن الإعلام العمومي منفتح على كل ما يهمّ المجتمع ويسعى لتقريب المعلومة وتبسيطها له، مضيفا أنه في هذا الإطار تأتي أهمية هذه الاتفاقية التي سنسعى من خلالها لتقريب ثقافة البورصة وتقديم فكرة عن الإمكانيات التمويلية.
من جانبه، أوضح المدير العام لبورصة الأوراق المالية بتونس أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار خوض التجربة مع التلفزة التونسية كمرفق عمومي له إشعاع على كل الميادين، وستتناول هذه الاتفاقية جوانب اقتصادية ومالية لتشجيع المشاركين في تمويل السوق وزرع ثقافة الصناعة المالية.
En continu
- Hier 21:25 ترامب يستقبل أردوغان في البيت الأبيض
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:42
|17:13
|14:51
|12:11
|06:56
|05:27
|
18°
|18°
|% 55
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|18°-14
|21°-14
|24°-11
|17°-11
|19°-10
Follow @babnet_Tunisie
(107 645) سفيان السليطي هؤلاء تم تحجير السفر
( 96 660) محمد اليوسفي: سامي الفهري غاطس في
( 94 882) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 254) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 90 131) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 75 415) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 74 552) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 69 349) صورة اليوم : قلّة الذوق وانعدام ال
( 66 797) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
( 65 803) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 60 082) سيف الدين مخلوف لقيادي في التيار
( 58 983) بعد غياب مطوّل، سامي الرمادي المخت
( 57 971) عبير موسي تعلن رفض حزبها لدعوة رئ
( 57 480) رفيق عبد السلام ينشر تفاصيل و صور
( 53 265) صورة وفيديو اليوم: تخميرة مورو و
( 52 367) لطفي العبدلي.. تحت النار !
( 51 567) صحفي بشركة ''كاكتوس برود'' يكذّب
( 50 157) النهــــــــــــــــــــــــــــــ
( 50 076) قيس سعيّد : الوحي نزل على الرّسول
( 47 963) رئاسة الحكومة تعلن اقالة عبد الكري
Par:BenMoussa (Tunisia )
Sur: الهاروني: شورى النهضة زكى شخصية لتولي رئاسة الحكومة وكلف رئيس الحركة بتقديمه رسميا لرئيس الدولة غدا الجمعة