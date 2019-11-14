ثقافة سوق المال محور اتفاقية شراكة بين التلفزة الوطنية وبورصة تونس

Jeudi 14 Novembre 2019



باب نات

- في إطار العمل على نشر ثقافة سوق المال ، تم مساء اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 ، إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين مؤسسة التلفزة التونسية ممثلة في الرئيس المدير العام محمد الأسعد الداهش وبورصة الأوراق المالية بتونس ممثلة في مديرها العام بلال سحنون.تهدف هذه الاتفاقية إلى نشر ثقافة سوق المال وآليات تدعيم الادخار الوطني والتعريف على أوسع نطاق بمزايا إدراج الشركات بالبورصة والتعريف والتحسيس بمختلف برامج وسياسات الدولة في هذا المجال.وفي هذا السياق، أكد الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية محمد الأسعد الداهش أن الإعلام العمومي منفتح على كل ما يهمّ المجتمع ويسعى لتقريب المعلومة وتبسيطها له، مضيفا أنه في هذا الإطار تأتي أهمية هذه الاتفاقية التي سنسعى من خلالها لتقريب ثقافة البورصة وتقديم فكرة عن الإمكانيات التمويلية.من جانبه، أوضح المدير العام لبورصة الأوراق المالية بتونس أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار خوض التجربة مع التلفزة التونسية كمرفق عمومي له إشعاع على كل الميادين، وستتناول هذه الاتفاقية جوانب اقتصادية ومالية لتشجيع المشاركين في تمويل السوق وزرع ثقافة الصناعة المالية.