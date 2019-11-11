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مؤتمر الابداع الرياضي الدولي يوم 18 نوفمبر الجاري بدبي بمشاركة وزيرة الشباب والرياضة سنية بن الشيخ

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
وات- افاد مصدر مقرب من الأمانة العامة لـ "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" انه تمت دعوة سنية بن الشيخ وزيرة شؤون الشباب والرياضة للمشاركة في مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي الذي سينتظم يوم 18 نوفمبر المقبل في دبي تحت شعار "التسامح والسلام في الرياضة".

ويأتي الاختيار على وزيرة الشباب والرياضة سنية بالشيخ للحديث في المؤتمر تقديرا للمقاربة التونسية في تطوير الرياضة وتشجيع فئة الشباب والاسرة على ممارسة الرياضة للجميع ودعم الرياضة النسائية ورياضة الاحتياجات الخصة أصحاب الهمم.
ويذكر انه تم أبرام العديد من اتفاقيات الشراكة في تونس مع وزارة الصحة والجامعة التونسية لألعاب القوى لدعم الرياضة عموما وتطويرها في الوسط المدرسي والجامعي. وتعد تونس من الدول صاحبة التجارب المميزة في هذا المجال.


ويذكر انه تمت دعوة عدة شخصيات رياضية في اشغال المؤتمر كمتحدثين على غرار كيرستي كوفنتري أسطورة السباحة الأولمبية الأفريقية ووزيرة الرياضة في زيمبابوي ودانييلا باس المشرفة على إدارة التنمية الاجتماعية الشاملة في دائرة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبطل الأولمبي المصري محمد رشوان كما أعلنت الأمانة العامة للجائزة عن توجيه الدعوات لقيادات الاتحادات والمؤسسات الرياضية وصنّاع القرار وعدد من العاملين في القطاع الرياضي عموما والجامعات لحضور المؤتمر.

  
  
     
  
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