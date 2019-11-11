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غازي الشواشي للشارع المغاربي: سندعم رئاسة راشد الغنوشي للبرلمان في صورة التوصل لتوافقات حول الحكومة

Lundi 11 Novembre 2019

Lundi 11 Novembre 2019
باب نات - أكد القيادي بالتيار الديمقراطي غازي الشواشي الاثنين 11 نوفمبر أن المكتب السياسي للحزب رشحه لرئاسة مجلس نواب الشعب، موضحا ان نواب الحزب الجدد صادقوا على هذا الترشيح .

وقال الشواشي في تصريح لـصحيفة الشارع المغاربي “مبدئيا أنا المرشح الرسمي للحزب لرئاسة البرلمان لكن في صورة وجود توافقات في علاقة بتشكيل الحكومة أو في صورة وجود تغييرات في هذه المسالة فقد نغير رأينا”، مضيفا “اذا اقتضت الضرورة واذا وجدت توافقات بين يومي الثلاثاء والاربعاء وباعتبار حسب الآجال الدستورية ان يوم الخميس هو أخر أجل ..فسيتم سحب مرشح الحزب حسب ما تقتضي المرحلة”.


وشدد على انه في صورة قبول النهضة بشروط التيار الديمقراطي والمتمثلة في منحه وزارت الداخلية والعدل والاصلاح الاداري واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة والاتفاق على برنامج حكومي فان التيار سيسحب مرشحه لرئاسة البرلمان وسيدعم مرشح حركة النهضة (في اشارة إلى راشد الغنوشي).

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 192475

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 11 Novembre 2019 à 12h 41m |           
Normalement, c'est Nahdha qui choisit le chef de gouvernement et toute l'équipe en se basant sur la compétence suivant son appréciation,
Et les autres partis approuvent ou non , même en partie suivant la compétence.
C'est l'intérêt de la nation !

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 11 Novembre 2019 à 12h 40m |           
C'est toujours conditionné !
C'est al base '' donnons-donnons'' '' gagnant-gagnant''



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