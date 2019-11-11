غازي الشواشي للشارع المغاربي: سندعم رئاسة راشد الغنوشي للبرلمان في صورة التوصل لتوافقات حول الحكومة

Lundi 11 Novembre 2019



باب نات

- أكد القيادي بالتيار الديمقراطي غازي الشواشي الاثنين 11 نوفمبر أن المكتب السياسي للحزب رشحه لرئاسة مجلس نواب الشعب، موضحا ان نواب الحزب الجدد صادقوا على هذا الترشيح .وقال الشواشي في تصريح لـصحيفة الشارع المغاربي “مبدئيا أنا المرشح الرسمي للحزب لرئاسة البرلمان لكن في صورة وجود توافقات في علاقة بتشكيل الحكومة أو في صورة وجود تغييرات في هذه المسالة فقد نغير رأينا”، مضيفا “اذا اقتضت الضرورة واذا وجدت توافقات بين يومي الثلاثاء والاربعاء وباعتبار حسب الآجال الدستورية ان يوم الخميس هو أخر أجل ..فسيتم سحب مرشح الحزب حسب ما تقتضي المرحلة”.وشدد على انه في صورة قبول النهضة بشروط التيار الديمقراطي والمتمثلة في منحه وزارت الداخلية والعدل والاصلاح الاداري واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة والاتفاق على برنامج حكومي فان التيار سيسحب مرشحه لرئاسة البرلمان وسيدعم مرشح حركة النهضة (في اشارة إلى راشد الغنوشي).