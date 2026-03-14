إنطلاق حملة تشجير "المدينة الطبية الأغالبة" بمنطقة منزل المهيري بولاية القيروان بتقنية "ماياواكي" العالمية

وقع إطلاق مشروع إعادة تشجير، ابتداء من أمس الجمعة، بالمدينة الطبية الأغالبة، الواقعة بمنزل المهيري من ولاية القيروان، بهدف إحداث فضاء إيكولوجي فريد ومتنفس طبيعي متكامل، وفق ما أعلنت عنه إدارة الغابات، السبت.

وتتميز هذه الحملة  باعتماد تقنية "ماياواكي" المتطورة وهي فلسفة يابانية تعتمد على الغراسة المكثفة لضمان نمو سريع وغطاء نباتي كثيف في وقت قياسي، علاوة على التنوع البيولوجي عبر غراسة شتلات ونباتات طبية متأقلمة تماما مع مناخ الجهة.


وتم، وفق بلاغ صادر السبت، عن الإدارة العامّة للغابات، غراسة حوالي 8000 شتلة على مساحة قدرها 3000 متر مربع.
 

وتعد هذه المبادرة لبنة أساسية في مشروع المدينة الطبية، لتكون صرحاً يجمع بين الرعاية الصحية والجمالية البيئية.

ويتكون مشروع المدينة الطبيّة، الذي تقدر كلفته الاولية بـ 3 مليار دينار، جزء منها عبر هبات والجزء الأكبر عن طريق الاستثمارات الخارجية، من فضاء خدمات صحية يضم 14 قطبا استشفائيا ومصحة عسكرية متعددة الاختصاصات ومراكز طبية تابعة للقطاع الخاص، ومركبا جامعيا يتكون من أكاديمية عسكرية للطب ومعهد عال لعلوم الطب ومدرسة وطنية للهندسة البيوتقنية ومركز محاكاة وحدة للإخلاء الصحي الجوي، وفضاء صناعي خاص بالقطاع الصحي على مساحة 20 هكتارا وآخر سياحي وثقافي وترفيهي ورياضي.

كما يتضمن المشروع الذي سيمكن من توفير حوالي 50 ألف موطن شغل، فضاء سكنيا على مساحة 50 هكتارا يتكون من 100 فيلا فردية فخمة و1000 شقة، وفضاء للخدمات العمومية بمساحة 42 هكتار ويضم معاهد ومدارس وبنوك ومؤسسات أمنية وادارية وفق ما نشرته رئاسة الجمهورية في وقت سابق.
