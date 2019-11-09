في البحيرة القبض على عصابة اجرامية سلبت6 مواطنين ..

Samedi 09 Novembre 2019
باب نات - تمكن ليلة أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدليّة بالبحيرة أثر نصبهم لكمين محكم من إيقاف عصابة اجرامية تتكون من ثلاث انفار تتراوح اعمارهم بين 23و30 سنة روعوا المتساكنين بجهتى البحيرة والعوينة بالسلب والاستيلاء على هواتفهم الجوالة واموالهم ويلوذون بالفرار ...
وبعرضهم على الشاكين تعرف عليهم 6 متضررين اكدوا ان المظنون فيهم كانوا يختلقون خلاف معهم ثم يسلبونهم.
وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الابحاث معهم.
وبعرضهم على الشاكين تعرف عليهم 6 متضررين اكدوا ان المظنون فيهم كانوا يختلقون خلاف معهم ثم يسلبونهم.
وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم ومواصلة الابحاث معهم.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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