Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ghalabt Asaleh Fi Rouhi  

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس النادي الإفريقي

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
باب نات - إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 07 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج عبد السلام اليونسي، رئيس النادي الإفريقي.
وثمن رئيس الجمهورية خلال اللقاء الهبّة الجماهيرية لمحبي النادي الإفريقي لتمكين هذه الجمعية العريقة من تجاوز الصعوبات الحالية ومواصلة توفير الفرص للشباب للتألق في كل الرياضات وعلى مختلف المستويات.
من جانبه عبر عبد السلام اليونسي عن تقدير العائلة الموسعة للنادي الإفريقي وللرياضيين عموما اللّفتة الكريمة لرئيس الدولة.





  
  
     
  
rtt-2ed708f5be7dbb0119b81074994f8bfd-2019-11-07 20:23:20






1 de 1 commentaires pour l'article 192306

Fessi425  (Tunisia)  |Jeudi 07 Novembre 2019 à 20h 41m |           
الأفريقي شعب و جمهور و دولة و ربي ينصر الإفريقي



En continu

الخميس 07 نوفمبر 2019 | 10 ربيع الأول 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:47 17:19 14:55 12:10 06:49 05:20
16°
 16° % 77 :الرطــوبة
تونــس 15°
0.5 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
16°-1522°-1317°-1219°-1216°-11
  • Avoirs en devises
    18291,8

  • (7 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,15471 DT        1$ =2,84168 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 nov)   922,0 MDT
Présidentielles 2019
Législatives 2019
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1573156185|192306 1421|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires