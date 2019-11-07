رئيس الجمهورية يستقبل رئيس النادي الإفريقي

Jeudi 07 Novembre 2019



باب نات

- إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الخميس 07 نوفمبر 2019 بقصر قرطاج عبد السلام اليونسي، رئيس النادي الإفريقي.وثمن رئيس الجمهورية خلال اللقاء الهبّة الجماهيرية لمحبي النادي الإفريقي لتمكين هذه الجمعية العريقة من تجاوز الصعوبات الحالية ومواصلة توفير الفرص للشباب للتألق في كل الرياضات وعلى مختلف المستويات.من جانبه عبر عبد السلام اليونسي عن تقدير العائلة الموسعة للنادي الإفريقي وللرياضيين عموما اللّفتة الكريمة لرئيس الدولة.