إستقالة زياد العذاري من عضوية الحكومة

Jeudi 07 Novembre 2019



باب نات

- تبعا لانتخابه عضوا بمجلس نواب الشعب عن دائرة سوسة و التزاما بأحكام الفصل 90 من الدستور الذي يحجر الجمع بين عضويتي الحكومة و البرلمان، تقدم مساء اليوم الخميس زياد العذاري وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي باستقالته من عضوية الحكومة.يذكر ان زياد العذاري التحق بالحكومة منذ 6 فيفري 2015 حيث تقلد خطة وزير التكوين المهني و التشغيل قبل تسميته في أوت 2016 وزيرا للصناعة و التجارة ثم وزيرا للتنمية و الاستثمار و التعاون الدولي في سبتمبر 2017.