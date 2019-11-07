إستقالة زياد العذاري من عضوية الحكومة

Jeudi 07 Novembre 2019
باب نات - تبعا لانتخابه عضوا بمجلس نواب الشعب عن دائرة سوسة و التزاما بأحكام الفصل 90 من الدستور الذي يحجر الجمع بين عضويتي الحكومة و البرلمان، تقدم مساء اليوم الخميس زياد العذاري وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي باستقالته من عضوية الحكومة.
يذكر ان زياد العذاري التحق بالحكومة منذ 6 فيفري 2015 حيث تقلد خطة وزير التكوين المهني و التشغيل قبل تسميته في أوت 2016 وزيرا للصناعة و التجارة ثم وزيرا للتنمية و الاستثمار و التعاون الدولي في سبتمبر 2017.
يذكر ان زياد العذاري التحق بالحكومة منذ 6 فيفري 2015 حيث تقلد خطة وزير التكوين المهني و التشغيل قبل تسميته في أوت 2016 وزيرا للصناعة و التجارة ثم وزيرا للتنمية و الاستثمار و التعاون الدولي في سبتمبر 2017.
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
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