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إستقالة زياد العذاري من عضوية الحكومة

Jeudi 07 Novembre 2019

Jeudi 07 Novembre 2019
باب نات - تبعا لانتخابه عضوا بمجلس نواب الشعب عن دائرة سوسة و التزاما بأحكام الفصل 90 من الدستور الذي يحجر الجمع بين عضويتي الحكومة و البرلمان، تقدم مساء اليوم الخميس زياد العذاري وزير التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي باستقالته من عضوية الحكومة.

يذكر ان زياد العذاري التحق بالحكومة منذ 6 فيفري 2015 حيث تقلد خطة وزير التكوين المهني و التشغيل قبل تسميته في أوت 2016 وزيرا للصناعة و التجارة ثم وزيرا للتنمية و الاستثمار و التعاون الدولي في سبتمبر 2017.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 192293

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 07 Novembre 2019 à 17h 10m |           
إستقالة زياد العذاري من عضوية الحكومة تمهيدا لاستلام رئاستها و تعيين الشاهد وزيرا للخارجية 🇹🇳👁🌍👍



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