مصدر قضائي لموزاييك: وثائق محجوزة تؤكد تورط سليم الرياحي في قضية كاكتوس برود

Mercredi 06 Novembre 2019



اكد مصدر قضائي لاذاعة موزاييك أن رجل الاعمال المتواجد في فرنسا سليم الرياحي له علاقة بقضية كاكتوس برود وذلك من خلال ما تضمنته وثائق ملف القضية ووثائق أخرى تم حجزها.وقد تم إدراج سليم الرياحي ضمن الأشخاص المفتش عنهم في قضية كاكتوس إلى جانب صدور بطاقة إيداع بالسجن ضده في قضية.وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي، سفيان السليطي أكد ان صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري، يواجه تهما تتعلق بغسل أموال وابرام عقود مخالفة للقانون، اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في علاقة بالأملاك المصادرة وتم تقديمها إلى القطب الاقتصادي والمالي.وأضاف في مداخلة هاتفية على اذاعة "الجوهرة اف أم" أن النيابة العمومية بالقطب تحرّكت منذ اسبوع وتم اصدار قرار بتحجير السفر على 10 أشخاص بينهم سامي الفهري وزوجته والمتصرّفة القضائيّة السابقة وتم الاذن بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرّفة القضائية، لمدة 5 ايام على ذمّة النيابة العمومية بالقطب وقابلة للتمديد مرة واحدة وفق تقدير النيابة العمومية، نافيا الاحتفاظ بزوجته.