فتحي العيوني يكشف عن اول صندوق زكاة في بلدية الكرم

Mercredi 06 Novembre 2019



باب نات

- كشف رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني، في تصريح لإكسبراس أف أم، اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 انه من المنتظر احداث صندوق للزكاة في بلدية الكرم.وقال العيوني أن البلدية لها الصلاحيات القانونية لإحداث مثل هذه الصناديق بمفردها إستنادا على "مبدأ التدبير الحر" الذي تتضمنه مجلة الجماعات المحلية".وقال العيوني أن مساهمات المتساكنين ستكون إختيارية في الوقت الحاضر.