عبد اللطيف العلوي لسامية عبو: نعاود نقولهالك شد قدرك لنطيحهولك وتتقبّح نتقبّحوا

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - هاجم القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " القيادي في حزب تحيا تونس سليم العزابي بعد اعتباره الائتلاف خطرا.
وقال العلوي " شكونو سليم العزّابي و شكون جاء يُخطب في ودّو اللّي يحترمنا نحترموه و اللّي يتقبّح نتقبّحوا مضيفا " لن نسكت عمن يتهمنا في المستقبل".
وتابع عبد اللطيف العلوي " شعرنا باهانة كبيرة عندما رفضت عبو مجرد التفكير في دخول حكومة نشارك فيها متابعا " سامية عبو تتحدث وكاننا من جماعة ابو عياض و"لحانا تتكركر ونسائنا بالنقاب".
وجدد العلوي تمسكه بخطابه تجاه عبو قائلا " لن نتراجع عن لفظ شك قدرك لا نطيحهولك وتزيد تتقبح رانا نتقبحوا".
وكان القيادي بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي عبّر الأربعاء 6 نوفمبر عن غضبه من تصريحات القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو التي قالت فيها متحدّثة عن الائتلاف "ما يشبهولناش". وقال العلوي مخاطبا سامية عبو " احنا فعلا يا للاّ ما نشبهولكمش! احنا حالة وعي سياسي ومدني وأخلاقي في منتهى الرّقيّ، وأنتم حالة مراهقة سياسيّة وغرور أحمق لا شفاء منه".
وتابع قائلا " فعلا... إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللّئيم "تَشَنفخَ، نحن لسنا الحزب الأوّل ولسنا معنيّين بالسّعي لتشكيل الحكومة، وأكثر وضع مثاليّ ومريح ومرفّه بالنسبة إلينا هو المعارضة".
وأضاف مستنكرا ' ولذلك اللّي حاجته بينا يجينا، واللي ما حاجتوش يشدّ قدره، نعم... يشدّ قدره، قبل ما نطيّحوله قدره وربّي يهدي اللّي كان سبب في ها الخطوة".
وقال العلوي " شكونو سليم العزّابي و شكون جاء يُخطب في ودّو اللّي يحترمنا نحترموه و اللّي يتقبّح نتقبّحوا مضيفا " لن نسكت عمن يتهمنا في المستقبل".
وتابع عبد اللطيف العلوي " شعرنا باهانة كبيرة عندما رفضت عبو مجرد التفكير في دخول حكومة نشارك فيها متابعا " سامية عبو تتحدث وكاننا من جماعة ابو عياض و"لحانا تتكركر ونسائنا بالنقاب".
وجدد العلوي تمسكه بخطابه تجاه عبو قائلا " لن نتراجع عن لفظ شك قدرك لا نطيحهولك وتزيد تتقبح رانا نتقبحوا".
وكان القيادي بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي عبّر الأربعاء 6 نوفمبر عن غضبه من تصريحات القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو التي قالت فيها متحدّثة عن الائتلاف "ما يشبهولناش". وقال العلوي مخاطبا سامية عبو " احنا فعلا يا للاّ ما نشبهولكمش! احنا حالة وعي سياسي ومدني وأخلاقي في منتهى الرّقيّ، وأنتم حالة مراهقة سياسيّة وغرور أحمق لا شفاء منه".
وتابع قائلا " فعلا... إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللّئيم "تَشَنفخَ، نحن لسنا الحزب الأوّل ولسنا معنيّين بالسّعي لتشكيل الحكومة، وأكثر وضع مثاليّ ومريح ومرفّه بالنسبة إلينا هو المعارضة".
وأضاف مستنكرا ' ولذلك اللّي حاجته بينا يجينا، واللي ما حاجتوش يشدّ قدره، نعم... يشدّ قدره، قبل ما نطيّحوله قدره وربّي يهدي اللّي كان سبب في ها الخطوة".
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