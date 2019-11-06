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عبد اللطيف العلوي لسامية عبو: نعاود نقولهالك شد قدرك لنطيحهولك وتتقبّح نتقبّحوا

Mercredi 06 Novembre 2019

Mercredi 06 Novembre 2019
باب نات - هاجم القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " القيادي في حزب تحيا تونس سليم العزابي بعد اعتباره الائتلاف خطرا.

وقال العلوي " شكونو سليم العزّابي و شكون جاء يُخطب في ودّو اللّي يحترمنا نحترموه و اللّي يتقبّح نتقبّحوا مضيفا " لن نسكت عمن يتهمنا في المستقبل".


وتابع عبد اللطيف العلوي " شعرنا باهانة كبيرة عندما رفضت عبو مجرد التفكير في دخول حكومة نشارك فيها متابعا " سامية عبو تتحدث وكاننا من جماعة ابو عياض و"لحانا تتكركر ونسائنا بالنقاب".
وجدد العلوي تمسكه بخطابه تجاه عبو قائلا " لن نتراجع عن لفظ شك قدرك لا نطيحهولك وتزيد تتقبح رانا نتقبحوا".

وكان القيادي بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي عبّر الأربعاء 6 نوفمبر عن غضبه من تصريحات القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو التي قالت فيها متحدّثة عن الائتلاف "ما يشبهولناش". وقال العلوي مخاطبا سامية عبو " احنا فعلا يا للاّ ما نشبهولكمش! احنا حالة وعي سياسي ومدني وأخلاقي في منتهى الرّقيّ، وأنتم حالة مراهقة سياسيّة وغرور أحمق لا شفاء منه".

وتابع قائلا " فعلا... إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللّئيم "تَشَنفخَ، نحن لسنا الحزب الأوّل ولسنا معنيّين بالسّعي لتشكيل الحكومة، وأكثر وضع مثاليّ ومريح ومرفّه بالنسبة إلينا هو المعارضة".

وأضاف مستنكرا ' ولذلك اللّي حاجته بينا يجينا، واللي ما حاجتوش يشدّ قدره، نعم... يشدّ قدره، قبل ما نطيّحوله قدره وربّي يهدي اللّي كان سبب في ها الخطوة".




  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 192216

Barhoum  (Tunisia)  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 14h 54m |           
يا سي عبد الطيف هذه الشمطاء ما عندهاش قدر باش شدو ... أبعثها و خلاها تنبح ... ما نشبهولهاش هي من الانتهازيين الذين يلهثون وراء المساواة في الميراث و اشاعة المثلية ....فعلا ليس هناك شبه .. طيحلهم قدرهم ونحن معكم

Afarit  ()  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 14h 37m |           
هذه السيدة من طينة خاصة تعتقد أنها أم الثائرات وأم العدل والبطولة
هذه السيدة لم تترك ظيفا لا يوافقها النهج إلا شهرت به وهاجمته واتهمته
كان الأولى بهذه السيدة أن تراعي قواعد اللياقة لأن من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس حجارة كما يقول المثل الأردني
السيدة عبو زوجها خان المؤتمر وأٍسل للمخلوع يستعطفه ويتبرأ من حزب المؤتمر
https://www.dailymotion.com/video/xwpnk9

هذه السيدة تخرج مع غريب في النصف الثاني من الليل دون ثالث
فهل هذا من أخلاقنا وعاداتنا
https://www.youtube.com/watch?v=PVBlG393uDc&fbclid=IwAR1wR7zJHVHm-4gnRTa6kgMR_gBUwwQCr-drU-Pa9HK1Pe8DL0TksA1gA6U

وللعلم
https://scontent.ftun11-1.fna.fbcdn.net/v/t34.18173-12/26755359_1707156416003183_1721215681_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQkezPuXj_wuWcA7o9Nh57PI18c_iADFZXfsKmpOknfKK1c9kLUAinuZK5AQCeC1qdY&_nc_ht=scontent.ftun11-1.fna&oh=d191615766e7e2a72f845e1cd85b70dd&oe=5DC4F5AC


Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 06 Novembre 2019 à 14h 36m |           
هذاكا آش يلزم. أنا معاك يا سي عبد اللطيف. إلّي يحب يطيح قدر الثوار نطيحولو قدره وأنا معاك على طول الخط.



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