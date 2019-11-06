عبد اللطيف العلوي لسامية عبو: نعاود نقولهالك شد قدرك لنطيحهولك وتتقبّح نتقبّحوا

Mercredi 06 Novembre 2019



باب نات

- هاجم القيادي في ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة عبر امواج اذاعة "ifm " القيادي في حزب تحيا تونس سليم العزابي بعد اعتباره الائتلاف خطرا.وقال العلوي " شكونو سليم العزّابي و شكون جاء يُخطب في ودّو اللّي يحترمنا نحترموه و اللّي يتقبّح نتقبّحوا مضيفا " لن نسكت عمن يتهمنا في المستقبل".وتابع عبد اللطيف العلوي " شعرنا باهانة كبيرة عندما رفضت عبو مجرد التفكير في دخول حكومة نشارك فيها متابعا " سامية عبو تتحدث وكاننا من جماعة ابو عياض و"لحانا تتكركر ونسائنا بالنقاب".وجدد العلوي تمسكه بخطابه تجاه عبو قائلا " لن نتراجع عن لفظ شك قدرك لا نطيحهولك وتزيد تتقبح رانا نتقبحوا".وكان القيادي بائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي عبّر الأربعاء 6 نوفمبر عن غضبه من تصريحات القيادية في حزب التيار الديمقراطي سامية عبو التي قالت فيها متحدّثة عن الائتلاف "ما يشبهولناش". وقال العلوي مخاطبا سامية عبو " احنا فعلا يا للاّ ما نشبهولكمش! احنا حالة وعي سياسي ومدني وأخلاقي في منتهى الرّقيّ، وأنتم حالة مراهقة سياسيّة وغرور أحمق لا شفاء منه".وتابع قائلا " فعلا... إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللّئيم "تَشَنفخَ، نحن لسنا الحزب الأوّل ولسنا معنيّين بالسّعي لتشكيل الحكومة، وأكثر وضع مثاليّ ومريح ومرفّه بالنسبة إلينا هو المعارضة".وأضاف مستنكرا ' ولذلك اللّي حاجته بينا يجينا، واللي ما حاجتوش يشدّ قدره، نعم... يشدّ قدره، قبل ما نطيّحوله قدره وربّي يهدي اللّي كان سبب في ها الخطوة".