التيار الديمقراطي يكذّب قلب تونس وينفي اجراء لقاءات رسمية ومشاورات معه

Mardi 05 Novembre 2019



باب نات

- كذّب الاثنين 4 نوفمبر، القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني تصريحات القيادي بحزب قلب تونس حاتم المليكي بخصوص وجود لقاءات رسمية ومشاورات بين الحزبين.وأوضح العجبوني أنه التقي المليكي كصديق وجار له وتحدّث معه حول أمور شخصية وغيرها من المسائل من بينها الوضع العام في البلاد.وأفاد بأن المليكي طلب منه خلال هذا اللقاء، لقاء رسميا بين قيادات الحزبين وقال إن إجابته كانت بالرفض باعتبار موقف التيار الديمقراطي من نبيل القروي وقلب تونس. واستدرك قائلا "لكن ما راعني إلاّ وهو يصرّح أنه التقي بقيادات من التيار و يوحي بأنها كانت لقاءات رسميّة، و أعتقد أن هذه التصريحات لم تكن أمينة و هدفها فكّ العزلة عن حزب نبيل القروي".وأعلن العجبوني أنه قرّر الامتناع عن لقاء حاتم المليكي مستقبلا طالما أنّه مازال عضوا في حزب نبيل القروي حسب تعبيره.يذكر أن حاتم المليكي كشف عن وجود مشاورات بين حزبه وحزب التيار الديمقراطي وأشار خلال استضافته في برنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك اف أم إلى أنه التقي عددا من قيادات التيار.