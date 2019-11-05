برهان بسيس ساخرا من هشام العجبوني : فيبالو مشاورات تشكيل الحكومة كي جو الخطبة، نحكي معاك ماكانش نفسد عليك !!

Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - سخر الاثنين 4 نوفمبر كرونيكور قناة التاسعة، برهان بسيس من تدوينة القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني الذي أشار الي ان النهضة تخلت عن حزبه وهي في مشاورات تسير بخطى ثابتة مع قلب تونس وتحيا تونس.
وعلق بسيس قائلا "العجبوني بذلك يظن أنه يحرج في حركة النهضة وهو يعلم جيدا ان في السياسة كل شي ممكن لكنه يتعامل مع ملف المشاورات حول الحكومة كيما جو الخطبة "نحكي معاك والا نفسد عليك".
وتابع بسيس قائلا إنه منذ البداية يتوقع حصول متغيرات ومفاجآت في علاقة بالمشاورات والتحالفات حول الحكومة القادمة مؤكدا أن كل السيناريوهات ممكن وان تحالف النهضة مع قلب تونس أمر غير مستبعد.
وعلق بسيس قائلا "العجبوني بذلك يظن أنه يحرج في حركة النهضة وهو يعلم جيدا ان في السياسة كل شي ممكن لكنه يتعامل مع ملف المشاورات حول الحكومة كيما جو الخطبة "نحكي معاك والا نفسد عليك".
وتابع بسيس قائلا إنه منذ البداية يتوقع حصول متغيرات ومفاجآت في علاقة بالمشاورات والتحالفات حول الحكومة القادمة مؤكدا أن كل السيناريوهات ممكن وان تحالف النهضة مع قلب تونس أمر غير مستبعد.
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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