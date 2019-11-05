بعد حرب التصريحات، محمد عبو يستقبل سيف الدين مخلوف في اطار مشاورات تشكيل الحكومة

Mardi 05 Novembre 2019
باب نات - استقبل الإثنين 4 نوفمبر، زعيم حزب التيار الديمقراطي محمد عبو وفدا عن ائتلاف الكرامة يتقدمه الناطق الرسمي باسم الائتلاف سيف الدين مخلوف.
وأكدت الصفحة الرسمية لائتلاف الكرامة أن اللقاء تم بطلب منه وكان لقاء مفيدا جدا و ايجابيا، تناقش فيه الطرفان سبل تجاوز العراقيل في تشكيل تحالف قادر على تلبية طموحات الشعب و يفي بتعهدات الجميع نحو ناخبيهم و نحو عموم الشعب التونسي.
يذكر أن هذا اللقاء الرسمي هو الأول من نوعه بين الطرفين بعد حرب التصريحات المتبادلة بين عدد من قياديي الحزبين.
وكان سيف مخلوف انتقد في هذا السياق خطاب قيادي في التيار قال فيه " محلانا ... الائتلاف على اليمين وحزب الرحمة على اليسار" فرد مخلوف مستنكرا بالقول "أنت نكرة في السياسة وائتلاف الكرامة يشرفك ويعرفك" ودعا محمد عبو الي الحوار بعيدا عن المشاحنات والتجاذبات.
وأكدت الصفحة الرسمية لائتلاف الكرامة أن اللقاء تم بطلب منه وكان لقاء مفيدا جدا و ايجابيا، تناقش فيه الطرفان سبل تجاوز العراقيل في تشكيل تحالف قادر على تلبية طموحات الشعب و يفي بتعهدات الجميع نحو ناخبيهم و نحو عموم الشعب التونسي.
يذكر أن هذا اللقاء الرسمي هو الأول من نوعه بين الطرفين بعد حرب التصريحات المتبادلة بين عدد من قياديي الحزبين.
وكان سيف مخلوف انتقد في هذا السياق خطاب قيادي في التيار قال فيه " محلانا ... الائتلاف على اليمين وحزب الرحمة على اليسار" فرد مخلوف مستنكرا بالقول "أنت نكرة في السياسة وائتلاف الكرامة يشرفك ويعرفك" ودعا محمد عبو الي الحوار بعيدا عن المشاحنات والتجاذبات.
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Par:Biladi2012 (Tunisia )
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