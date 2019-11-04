التوهامي العبدولي يتطاول على الصحفية سماح مفتاح و ينزل الى الحضيض

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - اثار تعليق التهامي العبدولي كاتب الدولة المقال في حكومة الحبيب الصيد على برنامج "مع سماح مفتاح" على قناة حنبعل و تطاوله السافر عليها سخط المتابعين و استغراب الصحفية سماح مفتاح لأنها غير مسؤولة على إجابات ضيفها سيف الدين مخلوف .
و من المثير للسخرية و الاشمئزاز أن يعيد شخص له مستوى جامعي تلك الاسطوانة المشروخة عن الرئيس بورقيبة .. هذا الشخص كان قياديا في نداء تونس و يعتقد ان المتاجرة ببورقيبة مازالت تكسبه الغنائم و الكراسي...
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رجل سياسة و ديبلوماسي لا يحترم حق الاختلاف و لا أبجديات المهنة الصحفية و يمارس المراهقة السياسية حتى تساءل الجميع " كيف تسلق هذا ''الرهط'' ليكون عضوا في حكومة الحبيب الصيد ؟" و ما هذه الكوارث التي انتجها نداء تونس ؟
و قد لاقت سماح مفتاح حملة مساندة كبرى من عديد الأطياف السياسية و نشطاء الفيسبوك مثل ناجي جلول و برهان بسيس و بولبابه سالم و غيرهم ،،،
و من المثير للسخرية و الاشمئزاز أن يعيد شخص له مستوى جامعي تلك الاسطوانة المشروخة عن الرئيس بورقيبة .. هذا الشخص كان قياديا في نداء تونس و يعتقد ان المتاجرة ببورقيبة مازالت تكسبه الغنائم و الكراسي...
رجل سياسة و ديبلوماسي لا يحترم حق الاختلاف و لا أبجديات المهنة الصحفية و يمارس المراهقة السياسية حتى تساءل الجميع " كيف تسلق هذا ''الرهط'' ليكون عضوا في حكومة الحبيب الصيد ؟" و ما هذه الكوارث التي انتجها نداء تونس ؟
و قد لاقت سماح مفتاح حملة مساندة كبرى من عديد الأطياف السياسية و نشطاء الفيسبوك مثل ناجي جلول و برهان بسيس و بولبابه سالم و غيرهم ،،،
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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