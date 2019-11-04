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التوهامي العبدولي يتطاول على الصحفية سماح مفتاح و ينزل الى الحضيض

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - اثار تعليق التهامي العبدولي كاتب الدولة المقال في حكومة الحبيب الصيد على برنامج "مع سماح مفتاح" على قناة حنبعل و تطاوله السافر عليها سخط المتابعين و استغراب الصحفية سماح مفتاح لأنها غير مسؤولة على إجابات ضيفها سيف الدين مخلوف .

و من المثير للسخرية و الاشمئزاز أن يعيد شخص له مستوى جامعي تلك الاسطوانة المشروخة عن الرئيس بورقيبة .. هذا الشخص كان قياديا في نداء تونس و يعتقد ان المتاجرة ببورقيبة مازالت تكسبه الغنائم و الكراسي...


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رجل سياسة و ديبلوماسي لا يحترم حق الاختلاف و لا أبجديات المهنة الصحفية و يمارس المراهقة السياسية حتى تساءل الجميع " كيف تسلق هذا ''الرهط'' ليكون عضوا في حكومة الحبيب الصيد ؟" و ما هذه الكوارث التي انتجها نداء تونس ؟

و قد لاقت سماح مفتاح حملة مساندة كبرى من عديد الأطياف السياسية و نشطاء الفيسبوك مثل ناجي جلول و برهان بسيس و بولبابه سالم و غيرهم ،،،

  
  
     
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 192127

Karimyousef  (France)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 20h 57m |           
Il faudrait lire "il parle de lui même en réalité avec des termes que je n 'ai pas compris."

Karimyousef  (France)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 20h 53m |           
Là ,il a craqué,il parle de lui même en fait dans je n'ai pas compris.mais quel niveau.
pour écrire ce qu'il a écrit il devait être dans un état hystérique sans précédent.
Il a perdu le contrôle de lui-même pour laisser libre cours à ce qu'il est réellement,un type sans intérêt.

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 20h 47m |           
هذا يعني ان ما وصفه هو حالة امه وخالاته وعماته الاتي عشن قبل ان يحكم بورقيب
لا ياعبدولي الشعب النونسي لم يكن في مستوى ما رايت في بيتكم بل كان ارقى من ذلك بكثير فهو مسلم مؤمن والنظافة من الايمان وربما انك انحدرت من عائلة عبيد عاشت الفقر ولم تعرف الاسلام

Karimyousef  (France)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 20h 36m |           
كل شيء قابل للنقد و لا تأليه لأحد.ماذا سيقول الناس اذا قام قيس سعيد مثلا باحتفالات كبيرة بمناسبة عيد ميلاده.



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