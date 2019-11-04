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القيادي بالتيار هشام العجبوني يؤكّد تخلّى النهضة عن حزبه وتفاوضها مع قلب تونس وتحيا تونس لتشكيل الحكومة

Lundi 04 Novembre 2019

Lundi 04 Novembre 2019
باب نات - قال الأحد 3 نوفمبر، القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني إنه وكما كان متوقّعا فإن لمفاوضات تتقدم بخطى ثابتة لتشكيل حكومة "ثوريّة" بين النهضة و قلب تونس و طحيا ملمّحا لتحيا تونس.

وأشار العجبوني إلى أن النهضة قرّرت تجاهل شروط التيار الديمقراطي لمشاركته في الحكومة قائلا " المهم التيار و ضماناته "التعجيزيّة" (كما يصفونها) لا ".




وتابع ساخرا " ننتظر تصريح راشد الغنوشي في مؤتمر النهضة في ماي 2020، "تونس طائر بثلاثة أجنحة : جناح النهضة و جناح قلب تونس و جناح طحيا".


  
  
     
  
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10 de 10 commentaires pour l'article 192093

Tfouhrcd  (Germany)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 13h 12m |           
و تزيدوا تحلوا في جلغكم يا خونة ...ماهو سكر فمك يا عدو الثورة يا منافق...انتم من دفعتموهم لهدا يا متع المثلية و السحاق يا متع الرجل يتزوج بالرجل و المرى تتزوج بمرى ....عليكم من الله ما تستحقون.

Karimyousef  (France)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 13h 12m |           
التيار ليس له كفائات لخوض معركة التنمية ولذلك هو حزب معارضة لا اكثر و لا أقل. الحكومة يجب ان تكون متناسقة و الجميع يعمل في نفس الاتجاه.وجود وزراء غير متناغمين مع الحكومة سيعطل نجاعتها..الأفضل هو العمل مع حزب قلب تونس و تحيا تونس.العبرة بالنتاءج.ع

Tfouhrcd  (Germany)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 13h 08m |           
لن ينسى الشعب التونسي خذلانكم بهذه الشروط التي ينطبق عليها المثل شرط العازب على الهجالة واذا واصلتم بهذه العنجهية والسخرية فسيكون مصيركم كمصير الجبهة الشعبية في الانتخابات القادمة

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 13h 03m |           
من حفر جبا لاخيه وقع فيه.

تونس بحاجة لمن يريد العمل فالتيار والشعبية يحبذون الجلوس في البرلمان والصراخ صباحا مساءا هذه طريقة سياستهم.

Karimyousef  (France)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 12h 52m |           
C'est la meilleure des solutions,le parti de kharoui a plus de légitimité que celle de attayar.
L'essentiel est de trouver une équipe gouvernementale soudée autour d'un projet clair et dynamique pour faire avancer le pays.

Cartaginois2011  ()  |Lundi 04 Novembre 2019 à 12h 47m |           
أسيادهم قادة الائتلاف سوف يجبرون النهضة على تبني أغلب وعودهم الانتخابية،دون تعطيل تشكيل الحكومة....السياسيون الاحرار،الذين يضعون مصلحة الشعب في أولوياتهم، لهم عناوين معروفة

Momolecool  (Belgium)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 12h 40m |           
L'essentiel maintenent c'est servir le pays et le peuple tunisien avec toutes ses différentes sensibilités!!!
Celui qui ne veut pas prendre le train, tant pis pour lui, le peuple dira son dernier mot dans 5 ans.

Carlos73  (Tunisia)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 12h 38m |           
خمسة سنين اخرين مالانجازات العضيمة تستنى فينا

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 12h 35m |           
لا يزّي ما تحبوش تدخلوا الحكومة ولا يزّي تلفقولها في التهم ؟

Mandhouj  (France)  |Lundi 04 Novembre 2019 à 12h 35m |           
جماعة التيار، أذكياء ياسر !! مدوا رجليكم و اقبضوا الشهرية، و مدوا لسناتكم .. خدمة المواطن تمر بمدان اللسان !!! #حالة_شهرية !! أم عادة شهرية ؟ 😂😂😂



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