القيادي بالتيار هشام العجبوني يؤكّد تخلّى النهضة عن حزبه وتفاوضها مع قلب تونس وتحيا تونس لتشكيل الحكومة

Lundi 04 Novembre 2019



باب نات

- قال الأحد 3 نوفمبر، القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني إنه وكما كان متوقّعا فإن لمفاوضات تتقدم بخطى ثابتة لتشكيل حكومة "ثوريّة" بين النهضة و قلب تونس و طحيا ملمّحا لتحيا تونس.وأشار العجبوني إلى أن النهضة قرّرت تجاهل شروط التيار الديمقراطي لمشاركته في الحكومة قائلا " المهم التيار و ضماناته "التعجيزيّة" (كما يصفونها) لا ".وتابع ساخرا " ننتظر تصريح راشد الغنوشي في مؤتمر النهضة في ماي 2020، "تونس طائر بثلاثة أجنحة : جناح النهضة و جناح قلب تونس و جناح طحيا".