سيف مخلوف: رئيس كتلة بالبرلمان أسقط زوجتي في مناظرة المحاماة لأنها في بطاقة التعريف حرم مخلوف

Lundi 04 Novembre 2019



باب نات

- قال الأحد 3 نوفمبر، الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف إن رئيس كتلة سابق بالبرلمان أسقط زوجته في مناظرة المحاماة.وصرّح مخلوف خلال استضافته على قناة حنبعل "هذا الشخص أسقط زوجتي فقط لأنها في بطاقة تعريفها الوطنية حرم سيف الدين مخلوف".وعلّق مخلوف قائلا "هذا الشخص اليوم سقط من مجلس النواب وسيف الدين مخلوف أصبح رئيس كتلة في المجلس" مضيفا بأن زوجته سبق أن تم ابعادها من عملها في وزارة العدل بعد زواجها منه وأنها رغم كل ذلك ستنجح وستنال المكانة التي تستحقّها.