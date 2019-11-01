تاجيل قضية تفجير حافلة الامن الرئاسي الى جلسة 17 جانفي 2020 للمحاكمة النهائية ...

Vendredi 01 Novembre 2019
باب نات - قررت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تاجيل قضية تفجير حافلة الامن الرئاسي خلال سنة 2015 الى جلسة 17 جانفي 2020 وذلك للمحاكمة النهائية ....
هذا وتم جلب جميع المتهمين الى قاعة الجلسة كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وتمسك بجميع طلباته المادية والمعنوية منها 384 الف دينار نفقات تعلقت باصلاح الحافلة واجرة التقاضي...
كما تمسك المحامون القائمون بالحق الشخصي في حق عائلات الشهداء والاعوان الجرحى بطلبات الدعوى المدنية .
ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب كانت قد أحالت 10 متهمين على الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب.
فيما قررت الدائرة حفظ التهم في حق متهمين اثنين لانقضاء الدعوى بموجب الوفاة إذ تم القضاء عليهما في ما عرف بأحداث بنقردان الإرهابية.
وتم توجيه جرائم القتل ومحاولة القتل وجرائم إرهابية على جملة المتهمين.
ويذكر أيضا أن العملية الجبانة التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي تعود الى يوم 24 نوفمبر 2015، عندما عمد انتحاري إرهابي الى تفجير نفسه بعد أن اقتحم الحافلة الأمنية التي كانت راسية بنقطة تجميع أعوان الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس بالعاصمة ، مما أسفر عن استشهاد 12 أمنيا وإصابة 20 آخرين من بينهم 4 مدنيين.
هذا وتم جلب جميع المتهمين الى قاعة الجلسة كما حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وتمسك بجميع طلباته المادية والمعنوية منها 384 الف دينار نفقات تعلقت باصلاح الحافلة واجرة التقاضي...
كما تمسك المحامون القائمون بالحق الشخصي في حق عائلات الشهداء والاعوان الجرحى بطلبات الدعوى المدنية .
ويذكر أن دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب كانت قد أحالت 10 متهمين على الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب.
فيما قررت الدائرة حفظ التهم في حق متهمين اثنين لانقضاء الدعوى بموجب الوفاة إذ تم القضاء عليهما في ما عرف بأحداث بنقردان الإرهابية.
وتم توجيه جرائم القتل ومحاولة القتل وجرائم إرهابية على جملة المتهمين.
ويذكر أيضا أن العملية الجبانة التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي تعود الى يوم 24 نوفمبر 2015، عندما عمد انتحاري إرهابي الى تفجير نفسه بعد أن اقتحم الحافلة الأمنية التي كانت راسية بنقطة تجميع أعوان الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس بالعاصمة ، مما أسفر عن استشهاد 12 أمنيا وإصابة 20 آخرين من بينهم 4 مدنيين.
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