راشد الغنوشي يتوسط لتسوية وضعية النادي الافريقي مع شركة اتصالات لتسوية عقد الاشهار وعائداته

Jeudi 31 Octobre 2019
باب نات - أكد مصدر من هيئة باب الجديد لموقع الصريح اون لاين أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أوفى بوعده مع رئيس النادي الإفريقي عبد السلام اليونسي على مستوى الوساطة مع شركة إتصالات لفض إشكال في عقد الإشهار وعائداته.
وكان زعيم حركة النهضة قد وعد بالتدخل لفائدة النادي الافريقي لدى هذه الشركة من أجل تسوية وضعية عقد الاشهار.
وكان زعيم حركة النهضة قد وعد بالتدخل لفائدة النادي الافريقي لدى هذه الشركة من أجل تسوية وضعية عقد الاشهار.
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