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نبذة عن مسيرة رشيدة النيفر المكلفة بالإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية

Jeudi 31 Octobre 2019

Jeudi 31 Octobre 2019
تم مساء اليوم الأربعاء تكليف "رشيدة" من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بمهام مستشارة مكلفة بالإعلام والإتصال بمصالح رئاسة الجمهورية ضمن الفريق الرئاسي الجديد لقيس سعيد.

ورشيدة النيفر صحفية بالأساس اشتغلت لسنوات طويلة في صحيفة لابراس قبل أن تغادر لمهام أخرى كما عملت وعملت النيفر كأستاذة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار بمنوبة .


تقلدت رشيدة النيفر عدة مسؤوليات بجمعية الصحفيين التونسيين من بينها كاتبة عامة للجمعية قبل أن تنتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية.

تم اختيارها عضوا بالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري "الهايكا" قبل أن تقدم استقالتها منها في 27 أفريل 2015.

المصدر - الجوهرة أف أم

  
  
     
  
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