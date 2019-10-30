عبد اللطيف العلوي: الزبيدي شخصية غامضة... ننتظر اقالات جديدة ... ومحاسبة منتهكي هيبة الدولة

Mercredi 30 Octobre 2019



باب نات

- طالب الناطق باسم ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على قناة حنبعل بضرورة محاسبة الوزيرين المقالين خميس الجهيناوي وعبد الكريم الزبيدي وليس فقط الاكتفاء بالمحاسبة.واضاف العلوي " الوزير الزبيدي متورط في فضح اسرار الدولة على وسائل الاعلام وفي جلساته الخاصة متابعا " هذه التجاوزات غير مقبولة". '' وأضاف''الزبيدي شخصية غامضة فمن عهد بن على و هو في الوزارات ... هو ضمان لقوى غامضة في البلاد....وتابع عبد اللطيف العلوي " ننتظر اقالات جديدة ضد الفاسدين في الدولة التونسية وسعيد بدا يقوم بعملية التنظيف بمساعدة رئيس الحكومة.