عبد اللطيف العلوي: الزبيدي شخصية غامضة... ننتظر اقالات جديدة ... ومحاسبة منتهكي هيبة الدولة

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - طالب الناطق باسم ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على قناة حنبعل بضرورة محاسبة الوزيرين المقالين خميس الجهيناوي وعبد الكريم الزبيدي وليس فقط الاكتفاء بالمحاسبة.
واضاف العلوي " الوزير الزبيدي متورط في فضح اسرار الدولة على وسائل الاعلام وفي جلساته الخاصة متابعا " هذه التجاوزات غير مقبولة". '' وأضاف''الزبيدي شخصية غامضة فمن عهد بن على و هو في الوزارات ... هو ضمان لقوى غامضة في البلاد....
وتابع عبد اللطيف العلوي " ننتظر اقالات جديدة ضد الفاسدين في الدولة التونسية وسعيد بدا يقوم بعملية التنظيف بمساعدة رئيس الحكومة.
واضاف العلوي " الوزير الزبيدي متورط في فضح اسرار الدولة على وسائل الاعلام وفي جلساته الخاصة متابعا " هذه التجاوزات غير مقبولة". '' وأضاف''الزبيدي شخصية غامضة فمن عهد بن على و هو في الوزارات ... هو ضمان لقوى غامضة في البلاد....
وتابع عبد اللطيف العلوي " ننتظر اقالات جديدة ضد الفاسدين في الدولة التونسية وسعيد بدا يقوم بعملية التنظيف بمساعدة رئيس الحكومة.
1 de 1 commentaires pour l'article 191864
En continu
- 10:29 طلاق ''K2' ونسرين بن علي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:54
|17:27
|15:02
|12:10
|06:41
|05:13
|
19°
|18°
|% 82
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
2.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|18°-17
|23°-16
|22°-17
|24°-16
|28°-19
Follow @babnet_Tunisie
(283 198) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(187 702) آخر عمليات سبر الآراء..
(134 903) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(117 771) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 95 947) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 94 033) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 92 728) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 91 542) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 87 987) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 85 741) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 78 665) 3 أسماء مرشحة للعمل ضمن الفريق الا
( 72 476) لوبوان :قيس سعيد كان يتصدّر إستطلا
( 72 009) ''أمرك سيادة الرئيس''! تُلهب الموا
( 69 847) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 67 832) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 66 899) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 66 785) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 65 082) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 554) خطير جدا.. C'est très grave
( 62 373) بولبابة قزبار مستشار السبسي في حوا
Par:karimyousef (France )
Sur: عبد اللطيف العلوي: الزبيدي شخصية غامضة... ننتظر اقالات جديدة ... ومحاسبة منتهكي هيبة الدولة