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عبد اللطيف العلوي: الزبيدي شخصية غامضة... ننتظر اقالات جديدة ... ومحاسبة منتهكي هيبة الدولة

Mercredi 30 Octobre 2019

Mercredi 30 Octobre 2019
باب نات - طالب الناطق باسم ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على قناة حنبعل بضرورة محاسبة الوزيرين المقالين خميس الجهيناوي وعبد الكريم الزبيدي وليس فقط الاكتفاء بالمحاسبة.
واضاف العلوي " الوزير الزبيدي متورط في فضح اسرار الدولة على وسائل الاعلام وفي جلساته الخاصة متابعا " هذه التجاوزات غير مقبولة". '' وأضاف''الزبيدي شخصية غامضة فمن عهد بن على و هو في الوزارات ... هو ضمان لقوى غامضة في البلاد....
وتابع عبد اللطيف العلوي " ننتظر اقالات جديدة ضد الفاسدين في الدولة التونسية وسعيد بدا يقوم بعملية التنظيف بمساعدة رئيس الحكومة.



  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 191864

Karimyousef  (France)  |Mercredi 30 Octobre 2019 à 21h 52m |           
الثنائي الوطني قيس سعيد و يوسف الشاهد.لابد لهمامن مواصلة المشوار السياسي معا.هناك كثير من الثقة بينهما.



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