الوضع العام بالبلاد والقضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة،أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بالشاهد

Vendredi 25 Octobre 2019
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الجمعة 25 أكتوبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وبالخصوص القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث أكّد رئيس الدولة على ما تفرضه المرحلة الجديدة في تونس من وحدة وطنيّة ومن مضاعفة الجهود ومزيد الانكباب على إيجاد البرامج الناجعة التي تستجيب لتطلّعات شعبنا في الشغل والكرامة الوطنيّة.
وفي تصريح إعلامي أفاد رئيس الحكومة أن اللقاء مثّل مناسبة جدّد خلالها تقديم تهانيه لرئيس الجمهورية وقدّم له عرضا حول فحوى اللقاءات والمباحثات التي أجراها خلال مشاركته في قمّة روسيا-إفريقيا المنعقدة أخيرا بمدينة سوتشي الروسية والآفاق الواعدة في العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية وعلى المستوى الثنائي بين تونس وروسيا.
وأضاف يوسف الشاهد أنّه قدّم لرئيس الدولة أهمّ المؤشرات الاقتصادية الحالية والبرامج الاجتماعية المستقبلية للحكومة بالإضافة إلى استعراض الوضع الأمني بالبلاد.
ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, تناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وبالخصوص القضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث أكّد رئيس الدولة على ما تفرضه المرحلة الجديدة في تونس من وحدة وطنيّة ومن مضاعفة الجهود ومزيد الانكباب على إيجاد البرامج الناجعة التي تستجيب لتطلّعات شعبنا في الشغل والكرامة الوطنيّة.
وفي تصريح إعلامي أفاد رئيس الحكومة أن اللقاء مثّل مناسبة جدّد خلالها تقديم تهانيه لرئيس الجمهورية وقدّم له عرضا حول فحوى اللقاءات والمباحثات التي أجراها خلال مشاركته في قمّة روسيا-إفريقيا المنعقدة أخيرا بمدينة سوتشي الروسية والآفاق الواعدة في العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية وعلى المستوى الثنائي بين تونس وروسيا.
وأضاف يوسف الشاهد أنّه قدّم لرئيس الدولة أهمّ المؤشرات الاقتصادية الحالية والبرامج الاجتماعية المستقبلية للحكومة بالإضافة إلى استعراض الوضع الأمني بالبلاد.
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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