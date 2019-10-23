بعد تسع سنوات من التوقّف: اجتماع اللجنة القضائية الدائمة التونسية المغربية بمراكش

Mercredi 23 Octobre 2019
باب نات - بعد توقف دام قرابة تسع سنوات، انعقد صباح اليوم بمدينة مراكش المغربية اجتماع الدورة السادسة للجنة القضائية الدائمة التونسية المغربية تحت إشراف كل من وزير العدل محمد كريم الجموسي و وزير العدل المغربي محمد بن عبد القادر و حضرها ثلّة من القضاة السامين بكلا البلدين.
و قد تم خلال أشغال اللجنة مناقشة العديد من الملفات المتعلقة أساسا بالمادتين الجزائية والمدنية و التفاوض بخصوص مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية و التجارية بين البلدين. إلى جانب التشاور بخصوص تحيين خطة العمل لسنتي 2018 – 2019 في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون القائم بين وزارتي عدل البلدين والموقع عليه في 07 جوان 2018.
كما تضمّنت الأشغال تعميق المشاورات بخصوص امكانية وضع برنامج تنفيذي لاتفاقية توأمة مبرمة بين المعهد الأعلى للقضاء في تونس والمعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية في مجال التكوين القانوني والقضائي الموقعة في 08 جوان 2018.
هذا وقد توجت أعمال الدورة السادسة للجنة القضائية الدائمة التونسية المغربية بتوقيع محضر اجتماع اللجنة من قبل وزيري عدل البلدين مع التزام الطرفين بضمان انتظام انعقاد الدورات القادمة لاجتماع اللجنة المذكورة و تقريب مواعيدها، على أن تعقد الدورة السابعة في تونس خلال شهر جانفي 2020، إلى جانب الاتفاق على مزيد دعم التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات في المجال القضائي .
و قد تم خلال أشغال اللجنة مناقشة العديد من الملفات المتعلقة أساسا بالمادتين الجزائية والمدنية و التفاوض بخصوص مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية و التجارية بين البلدين. إلى جانب التشاور بخصوص تحيين خطة العمل لسنتي 2018 – 2019 في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون القائم بين وزارتي عدل البلدين والموقع عليه في 07 جوان 2018.
كما تضمّنت الأشغال تعميق المشاورات بخصوص امكانية وضع برنامج تنفيذي لاتفاقية توأمة مبرمة بين المعهد الأعلى للقضاء في تونس والمعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية في مجال التكوين القانوني والقضائي الموقعة في 08 جوان 2018.
هذا وقد توجت أعمال الدورة السادسة للجنة القضائية الدائمة التونسية المغربية بتوقيع محضر اجتماع اللجنة من قبل وزيري عدل البلدين مع التزام الطرفين بضمان انتظام انعقاد الدورات القادمة لاجتماع اللجنة المذكورة و تقريب مواعيدها، على أن تعقد الدورة السابعة في تونس خلال شهر جانفي 2020، إلى جانب الاتفاق على مزيد دعم التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات في المجال القضائي .
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Par:kamelwww (France )
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